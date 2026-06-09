Arcisate, conto alla rovescia per la randonnee dove si pedala per contrastare la SLA

Arriva a quota sei edizioni la Randonnee di Arcisate, una manifestazione di ciclismo amatoriale che permette a tanti appassionati di pedalare senza l’assillo dei risultati che che in questo caso, soprattutto, di fare del bene. La pedalata che quest’anno andrà in scena domenica 28 giugno, ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere Arisla, associazione no profit, che si impegna nella studio e nella ricerca di malattie neurodegenerative tra cui la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Una scelta ben precisa, perché la randonnee è nata da un’idea di Daniele Bongiorno, ex sportivo ed ex ciclista che ora è affetto da SLA. Con la sua spinta e con la dedizione e l’operatività del gruppo ASD Arcisate (di cui Daniele fa parte), è sorta una manifestazione che ha radunato 150 persone nel 2021 ed è cresciuta di anno in anno fino agli oltre 400 partecipanti del 2025, un numero che si proverà a superare questa volta.

Domenica 28 quindi, l’appuntamento è al PalaVelmaio di Arcisate: con partenze tra le 8,30 e le 9 (una delle caratteristiche delle Rando è proprio la partenza sgranata, in un lasso di tempo definito). Il percorso su strada misura 90 chilometri per 900 di dislivello, quello dedicato a e-bike e mountain bike invece è di 30 chilometri con 600 metri di dislivello. Sul tracciato si potrà usufruire di alcuni ristori mentre all’arrivo, oltre al classico pasta party, ci sarà anche la possibilità di essere massaggiati. Al termine saranno premiate le società più numerose ma non mancheranno premi a estrazione e il trofeo rosa per il team con più donne in sella.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito di Endu (CLICCANDO QUI): per chi aderirà entro il 26 la tariffa è di 20 euro mentre chi deciderà di partecipare all’ultimo minuto (la mattina della randonnee) pagherà 25 euro.

LA LETTERA DI DANIELE

All’interno del tradizionale “pacco gara” consegnato agli iscritti (per i primi 300 ci sarà anche un originale “Aperirando”) sarà inserita anche una lettera dettata da Daniele Bongiorno. La riportiamo integralmente.