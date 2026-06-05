Aroundmusic in concerto a Ispra per una musica che unisce, educa e fa crescere la comunità

Sabato 6 giugno, alle ore 17.45 Casa Don Guanella di Ispra ospita il concerto conclusivo dell’Orchestra della scuola di musica AroundMusic, fondata e diretta da Lucia Magolati nel 2012.

AroundMusic è convenzionata con il Conservatorio Puccini di Gallarate (Va).

Da anni, AroundMusic e Casa Don Guanella condividono un prezioso cammino di collaborazione, nato dal desiderio di promuovere la Musica non solo come arte e disciplina, ma come autentico strumento di crescita culturale, educativa e sociale.

Un progetto che coinvolge bambini, giovani e adulti, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, viverla e condividerla come esperienza di relazione, espressione e partecipazione.

Il concerto sarà occasione di festa, di incontro e di gratitudine per il percorso compiuto durante l’anno, attraverso l’impegno degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie che rendono viva questa bella esperienza educativa e artistica.

L’invito è per tutti, ingresso gratuito.