Aroundmusic in concerto a Ispra per una musica che unisce, educa e fa crescere la comunità
Sabato 6 giugno, alle ore 17.45 Casa Don Guanella ospita il concerto conclusivo di un anno di attività della scuola di musica
Sabato 6 giugno, alle ore 17.45 Casa Don Guanella di Ispra ospita il concerto conclusivo dell’Orchestra della scuola di musica AroundMusic, fondata e diretta da Lucia Magolati nel 2012.
AroundMusic è convenzionata con il Conservatorio Puccini di Gallarate (Va).
Da anni, AroundMusic e Casa Don Guanella condividono un prezioso cammino di collaborazione, nato dal desiderio di promuovere la Musica non solo come arte e disciplina, ma come autentico strumento di crescita culturale, educativa e sociale.
Un progetto che coinvolge bambini, giovani e adulti, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, viverla e condividerla come esperienza di relazione, espressione e partecipazione.
Il concerto sarà occasione di festa, di incontro e di gratitudine per il percorso compiuto durante l’anno, attraverso l’impegno degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie che rendono viva questa bella esperienza educativa e artistica.
L’invito è per tutti, ingresso gratuito.
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