Varese News

Bambini

Aroundmusic in concerto a Ispra per una musica che unisce, educa e fa crescere la comunità

Sabato 6 giugno, alle ore 17.45 Casa Don Guanella ospita il concerto conclusivo di un anno di attività della scuola di musica

Generico 01 Jun 2026

Sabato 6 giugno, alle ore 17.45 Casa Don Guanella di Ispra ospita il concerto conclusivo dell’Orchestra della scuola di musica AroundMusic, fondata e diretta da Lucia Magolati nel 2012.
AroundMusic è convenzionata con il Conservatorio Puccini di Gallarate (Va).

Da anni, AroundMusic e Casa Don Guanella condividono un prezioso cammino di collaborazione, nato dal desiderio di promuovere la Musica non solo come arte e disciplina, ma come autentico strumento di crescita culturale, educativa e sociale.

Un progetto che coinvolge bambini, giovani e adulti, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, viverla e condividerla come esperienza di relazione, espressione e partecipazione.

Il concerto sarà occasione di festa, di incontro e di gratitudine per il percorso compiuto durante l’anno, attraverso l’impegno degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie che rendono viva questa bella esperienza educativa e artistica.
L’invito è per tutti, ingresso gratuito.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.