Arrestati tra Milano e provincia tre cittadini egiziani: sono accusati di tentato omicidio, sequestro e violenza sessuale
Operazione della Polizia di Stato su mandato dell’Autorità giudiziaria austriaca. Un quarto indagato è attualmente ricercato. Sequestrata anche l’auto utilizzata per il presunto reato
Un’importante operazione di cooperazione giudiziaria e investigativa internazionale ha portato all’arresto di tre cittadini egiziani, gravemente indiziati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. L’attività è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Milano in esecuzione di Mandati di Arresto Europei emessi dall’Autorità giudiziaria austriaca.
L’operazione è stata coordinata a livello internazionale da Eurojust, mentre il coordinamento nazionale è stato assicurato dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. L’intervento è stato avviato su richiesta della Procura della Repubblica di Graz, titolare del procedimento penale che ha portato all’emissione dei provvedimenti restrittivi.
Sul territorio italiano le indagini e le attività operative sono state condotte dalla Squadra Mobile di Milano, che ha rintracciato e arrestato tre cittadini egiziani di 26, 36 e 44 anni, domiciliati tra Milano e la sua provincia. Un quarto destinatario del mandato, un connazionale di 41 anni, non è stato invece rintracciato ed è tuttora ricercato.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti austriaci, i fatti contestati risalgono all’8 febbraio 2026 e si sarebbero verificati in Austria. La vittima, un cittadino egiziano, sarebbe stata aggredita con particolare violenza, privata della libertà personale e sottoposta a gravi condotte criminali da parte degli indagati. L’azione sarebbe stata compiuta anche mediante l’utilizzo di armi improprie e di un’arma da fuoco.
Parallelamente agli arresti, gli investigatori hanno dato esecuzione anche a un Ordine Europeo di Indagine disposto dall’Autorità giudiziaria austriaca. Nell’ambito dello stesso procedimento è stata sequestrata l’autovettura che, secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, sarebbe stata utilizzata per la commissione dei reati contestati.
L’operazione rappresenta un ulteriore esempio della collaborazione tra le autorità giudiziarie e le forze di polizia dei Paesi europei nella lotta ai reati gravi e alla criminalità transnazionale, attraverso gli strumenti di cooperazione previsti dall’Unione Europea.
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