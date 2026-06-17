Arriva il caldo africano: nel weekend temperature fino a 39 gradi e notti tropicali

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature elevate ma ancora nella norma per il periodo, il fine settimana porterà una vera e propria ondata di calore sull’Italia e sull’area insubrica. Le previsioni indicano infatti l’arrivo di una vasta massa d’aria subtropicale proveniente dal Nord Africa che farà impennare i termometri ben oltre le medie stagionali, con valori che potrebbero sfiorare i 39 gradi in alcune città della Pianura Padana e del Centro Italia.

A confermare la situazione non sono soltanto i meteorologi italiani. Anche MeteoSvizzera ha emesso un’allerta canicola di livello 3 valida da giovedì 18 giugno fino a martedì 23 giugno per diverse aree del Canton Ticino, invitando la popolazione ad adottare particolari precauzioni per proteggersi dagli effetti del caldo.

L’anticiclone africano conquista l’Europa

Secondo le previsioni l’anticiclone africano è destinato a espandersi dall’Algeria verso gran parte dell’Europa occidentale e centrale, arrivando a lambire persino la Danimarca.

In Italia i primi effetti si avvertiranno già da venerdì, ma sarà soprattutto tra sabato e l’inizio della prossima settimana che il caldo raggiungerà il suo picco. Le città più calde potrebbero essere Bologna e Firenze con 39 gradi, Roma con 38 e Milano con 36 gradi, valori fino a nove gradi superiori alle medie del periodo.

A rendere particolarmente pesante la situazione sarà anche l’aumento delle temperature notturne. Le cosiddette “notti tropicali” vedranno le minime restare stabilmente sopra i 25 gradi, con punte che nell’area milanese potrebbero non scendere sotto i 27-28 gradi nemmeno nelle ore più fresche.

Caldo anche in montagna

L’ondata di calore interesserà anche le quote elevate. Gli esperti prevedono infatti uno zero termico intorno ai 4.400 metri, un valore particolarmente elevato per il mese di giugno e che potrebbe avvicinarsi a nuovi record mensili.

Le attuali elaborazioni indicano che il picco dell’anticiclone coinciderà con il 21 giugno, giorno dell’inizio dell’estate astronomica, ma la fase calda potrebbe proseguire anche per gran parte della settimana successiva.

L’allerta di MeteoSvizzera

La conferma della portata del fenomeno arriva anche dalla vicina Svizzera. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta canicola di livello 3, che corrisponde a temperature medie giornaliere superiori ai 25 gradi per almeno tre giorni consecutivi.

Il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) ha richiamato l’attenzione sui rischi per la salute legati alle alte temperature, sottolineando che non sono esposte soltanto le persone anziane o fragili. Secondo gli esperti, anche chi gode di buona salute può accusare malesseri importanti e andare incontro a problemi come colpi di sole e colpi di calore.

Attenzione anche nel Varesotto

L’area dei laghi e del Varesotto non dovrebbe raggiungere i picchi previsti nelle zone più interne della Pianura Padana, ma sarà comunque interessata da temperature elevate e da un aumento dell’afa, soprattutto nei centri urbani e nelle aree meno ventilate.

Le condizioni di disagio fisiologico potrebbero risultare accentuate proprio dall’umidità, fattore che rende più difficile la dispersione del calore da parte dell’organismo.