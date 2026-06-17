Arriva “Urban Beats”, a Saronno una serata tra dj set e musica rap trap con i giovani di Be Net2

La musica urbana protagonista dell’estate saronnese. Domenica 22 giugno Casa Morandi ospiterà “Urban Beats – Musica che connette”, una serata dedicata alle sonorità rap e trap organizzata dallo Spazio Giovani Be Net2 nell’ambito del programma di Saronno Estate.

L’appuntamento è fissato per le 19.30 e punta a coinvolgere soprattutto il pubblico più giovane attraverso una proposta musicale che guarda ai linguaggi e alle tendenze più seguite dalle nuove generazioni.

Una serata all’insegna della musica urbana

Il programma prevede un dj set e una serata dedicata alla musica rap e trap, generi che negli ultimi anni hanno conquistato un ruolo centrale nel panorama musicale italiano e internazionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e socialità attraverso la musica, offrendo ai giovani uno spazio dove incontrarsi, condividere passioni e vivere insieme una serata estiva all’aperto.

Non a caso il titolo scelto per l’evento è “Musica che connette”, a sottolineare il ruolo della musica come strumento capace di creare relazioni e favorire l’incontro tra persone diverse.

Protagonisti i giovani del territorio

L’evento è curato direttamente dallo Spazio Giovani Be Net2, realtà che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per le attività rivolte ai ragazzi di Saronno.

Attraverso laboratori, iniziative culturali e momenti di aggregazione, Be Net2 promuove percorsi di partecipazione e protagonismo giovanile, valorizzando le passioni e le competenze dei ragazzi.

La serata di Casa Morandi si inserisce proprio in questo percorso, offrendo un’occasione per vivere la musica non solo come intrattenimento ma anche come esperienza di comunità.

In caso di maltempo l’evento sarà trasferito all’Auditorium Aldo Moro, garantendo comunque lo svolgimento della serata.

L’ingresso è aperto a tutti.