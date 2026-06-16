Arte e musica a Comabbio per l’inaugurazione della mostra di Giancarlo e Giovanni Cerri

Dal 20 al 28 giugno la Sala Lucio Fontana a Comabbio ospita Percorsi nel paesaggio: la mostra dedicata alle opere di Giancarlo e Giovanni Cerri. (In copertina, “Fiume” di Giancarlo Cerri)

L’esposizione, curata da Massimo Cassani e Giovanni Cerri, mette in dialogo due generazioni di artisti attraverso trenta opere che coprono oltre sessant’anni di ricerca, dagli esordi di Giancarlo negli anni Cinquanta fino ai lavori più recenti. Il catalogo che accompagna la mostra è introdotto da Luigi Codemo e contiene testi di Stefano Crespi e Gian Marco Walch.

La mostra si concentra su i due modi nei quali gli artisti hanno raccontato il tema del paesaggio. Giancarlo Cerri evoca e trasfigura la natura, mentre Giovanni Cerri si concentra sull’indagine del territorio urbano, analizzando le periferie e gli spazi contemporanei.

L’evento è promosso dall’associazione Il Borgo di Lucio Fontana e dall’Archivio Giancarlo e Giovanni Cerri di Milano, con il patrocinio del Comune di Comabbio.

L’inaugurazione è fissata per sabato 20 giugno alle 18:00. Per l’occasione si esibirà il gruppo indie rock Southbound, composto da Matteo Pauri alla chitarra, Monica Pegorari al basso e Mauro Cea alla batteria, che per l’occasione si esibirà insieme alla flautista Anna Bazueva.

La mostra è a ingresso gratuito ed è accessibile a tutti gli appassionati e ai curiosi il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18:30.

Per avere ulteriori informazioni sull’esposizione è possibile scrivere direttamente all’indirizzo email ilborgodiluciofontana@gmail.com.