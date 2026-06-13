Arte e riuso creativo, al Cinema Vittoria di Varese la mostra di Spazio Kyklo

Lo storico Gran Cinema Vittoria di Varese ha riaperto ieri le sue porte per accogliere una nuova manifestazione temporanea organizzata dall’associazione “Lavori in corso”. L’iniziativa, intitolata Spazio Kyklos al Vittoria, è ospitata negli spazi di via Giovanni Bagaini 10 e sarà visitabile fino al 27 giugno.

Dopo le ultime edizioni, l’esposizione torna ancora una volta nel centro cittadino per un appuntamento estivo che mette al centro i temi dell’upcycling, del riuso creativo, della riduzione dei rifiuti e dell’economia circolare. Tra gli obiettivi dell’associazione figurano inoltre la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di progetti legati alla rigenerazione urbana.

La mostra propone i lavori dei soci fondatori che hanno animato le precedenti edizioni, con lampade, gioielli e fotografie artistiche esposte tra gli arredi vintage del foyer dello storico cinema. Accanto a queste opere trovano spazio anche le creazioni di nuovi soci dell’associazione, tra cui una selezione di tessuti artistici dipinti a mano.

Tra gli appuntamenti in programma c’è anche la presentazione del libro Come Fenice dalle Ceneri di Barbara Cortese Cardillo, prevista per oggi, sabato 13 giugno, alle 17. L’incontro sarà curato da Isabella Colonna Preti. La manifestazione resterà aperta dal martedì al giovedì dalle 15.30 alle 19, mentre il venerdì e il sabato sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Domenica e lunedì resterà chiusa.