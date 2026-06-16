“Ascensori guasti e impianti deteriorati”: Interrogazione della Lega sullo stato degli alloggi pubblici di Via Valverde a Varese

Il vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale Stefano Angei ha depositato un’interrogazione urgente sullo stato di manutenzione e sicurezza degli stabili di edilizia residenziale pubblica di via Valverde a Varese. L’atto, firmato congiuntamente con il consigliere regionale Emanuele Monti, chiede al sindaco e agli assessori competenti chiarimenti sulla conformità dei sistemi antincendio, sull’agibilità dei parcheggi, sulla gestione dei guasti agli ascensori e sulle responsabilità dell’ente proprietario.

L’interrogazione fa seguito a un sopralluogo effettuato il 12 giugno negli stabili, al quale hanno partecipato lo stesso Stefano Angei, Emanuele Monti e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri. Durante la visita, riferiscono i firmatari, sono stati riscontrati «parcheggi degradati, impianti comuni deteriorati e ascensori guasti da mesi». Tra le criticità segnalate dai residenti anche difficoltà di accesso alle scale per gli anziani e le persone con mobilità ridotta.

Dalla documentazione ufficiale citata nell’atto emerge che il Comune di Varese dispone di 370 alloggi pubblici, di cui 171 risultano vuoti e 83 sfitti e non inseriti in alcun progetto di ristrutturazione. Angei e Monti parlano di «situazione manutentiva critica e strutturale» e segnalano possibili profili di responsabilità per l’ente proprietario in materia di sicurezza antincendio.