Asd Skillgym: una stagione di crescita, passione e successi nazionali

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione 2026: SkillGym Varese 4 di 9

Si chiude con grande soddisfazione la stagione sportiva 2025/2026 della Asd SkillGym realtà della ginnastica artistica di Varese che continua a crescere anno dopo anno coinvolgendo ginnaste in un percorso che unisce sport, educazione e passione. La stagione appena conclusa ha confermato la solidità del progetto dei responsabili tecnici Luca Monti e Sara Travetti.



Nel corso della stagione le ginnaste SkillGym hanno preso parte a numerose competizioni regionali e nazionali nei circuiti CSEN, ACSI e Federazione. SkillGym ha continuato ad investire con convinzione anche nei corsi di formativa. Particolarmente significativa è stata la partecipazione alle competizioni ACSI e al Trofeo di Coppa Prealpina.

Le finali nazionali CSEN hanno regalato emozioni indimenticabili. Bianca Pereira, classe 2017, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale di Eccellenza primo livello.

Straordinaria anche la prova di Celeste Cacciuottolo: Campionessa nazionale di Specialità al volteggio e parallele. Titolo nazionale anche per Alice Buonocore, salita sul gradino più alto del podio alla trave. Importante il risultato di Noemi Bottazzini, vice campionessa nazionale alle parallele.

Numerosi inoltre i piazzamenti nelle prime dieci posizioni nazionali. Gaia Gregorini (volteggio), Rebecca Giorgetti (parallele), Ludovica Orlando (minitrampolino).

Ottimi risultati anche per le squadre di Acrobat. Tutte e tre le formazioni SkillGym si sono classificate nelle prime dieci d’Italia.

La squadra due delle Allieve formata da Arianna Ceriotti, Bianca Pereira, Alice Buonocore e Gaia Gregorini ha conquistato il terzo gradino del podio nazionale.

La squadra uno delle allieve formata da Irene Alfieri, Noemi Bottazzini, Celeste Cacciuottolo ha chiuso al sesto posto.

La squadra Junior formata da Rebecca Bini, Rebecca Giorgetti, Elisa Genoni, Ludovica Orlando e dal capitano della squadra Lavinia Aliverti chiude al decimo posto.

Aline Calzana, categoria Junior A, chiude al quattordicesimo posto della classifica generale della gara di Cup Individuale.

Da sottolineare inoltre la partecipazione di due piccole ginnaste esordienti: Bianca Delise e Greta Mattana protagoniste di una gara affrontata con determinazione e impegno.

Un ringraziamento speciale va a tutte le ginnaste, alle loro famiglie e all’intero Staff Tecnico che ogni giorno contribuisce alla crescita di Skillgym e alla realizzazione di un progetto sportivo che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione. “Keep Going!”

FINESTAGIONE 2026 – Tutti gli articoli della rubrica