Assegnati a Gorla Minore i titoli regionali femminili nel nome di Ugo Menoncin
Gare combattute con in palio le maglie verdi della Lombardia. La sommese Michelle Spinoni svetta tra le Esordienti. Bicelli vince tra le Primo Anno, a Marinini il titolo Allieve
Grande partecipazione e gare combattute a Gorla Minore per il Trofeo Banca Mediolanum – Memorial Ugo Menoncin, manifestazione organizzata dalla Ju Green A.S.D. e valida anche come prova del Trofeo Rosa Interregionale. L’evento, dedicato alle categorie femminili allieve ed esordienti, ha avuto anche il valore di campionato regionale lombardo e ha ricordato la figura di Ugo Menoncin, storico direttore sportivo e tra i fondatori della società gorlese, scomparso nell’agosto scorso.
Nella prova delle Esordienti, disputata sulla distanza di 34,6 chilometri con 58 atlete al via, successo per Michelle Spinoni, varesotta di Somma Lombardo tesserata per la S.C. Cesano Maderno. Spinono ha regolato allo sprint Michelle Marzetti (Gazzanighese) e Lucrezia Ferrari (SC Brescia-Flandreslove). Tra le Esordienti del primo anno il titolo regionale è andato invece a Emma Bicelli (SC Brescia-Flandreslove), davanti a Eva Kuchynskaya (Verso l’Iride) e Aurora Campoli (Madignanese Ciclismo).
Tra le Allieve, impegnate su un percorso di 73,7 chilometri, si è imposta per la sesta volta in stagione la bergamasca Nina Marinini (Biesse-Carrera-Premac), che ha preceduto Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) e Nicole Bracco (S.C. Cesano Maderno). Per Marinini è arrivata anche la maglia di campionessa regionale lombarda. La Ju Green ha festeggiato inoltre l’ottavo posto di Elisa Sansottera Paiusco, protagonista nel finale e alla quinta top ten consecutiva dell’anno.
Alla giornata hanno preso parte anche numerose autorità civili e sportive, oltre all’ex campionessa del mondo su strada Alessandra Cappellotto, particolarmente legata a Menoncin. Durante le premiazioni, oltre a Nina Marinini, hanno indossato la maglia di campionesse regionali lombarde anche Michelle Spinoni ed Emma Bicelli, a coronamento di una giornata che ha celebrato il ciclismo femminile e il ricordo di una figura che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del movimento.
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