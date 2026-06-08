Assemblea Ccr Insieme Ets: rinnovato il CdA Maria Carla Ceriotti confermata presidente

Bilanci approvati all’unanimità, consiglio di amministrazione interamente riconfermato e una forte spinta sulle attività di prevenzione sanitaria. Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha rinnovato i propri vertici durante l’assemblea di domenica 7 giugno, confermando Maria Carla Ceriotti alla presidenza e Andrea Rinaldi alla vicepresidenza per il prossimo triennio.

I numeri di una crescita costante

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul percorso della mutua, nata nel 2023 dall’unione tra il Circolo Culturale Ricreativo della banca e Bcc Insieme Mutua. I dati presentati mostrano un trend positivo: gli associati sono passati dai 558 del 2023 ai 697 del 2025. Insieme alla base sociale crescono anche le iniziative sul territorio, che spaziano dagli eventi culturali ai viaggi, fino ai momenti di aggregazione.

«I numeri raccontano una crescita costante e significativa – ha evidenziato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets –. Ma il dato più importante è la capacità di essere sempre più presenti nella vita quotidiana delle persone e delle famiglie, offrendo risposte concrete ai loro bisogni».

Il boom della prevenzione sanitaria nel 2026

Il fronte sanitario è quello che registra l’accelerazione più significativa. Nei primi mesi del 2026 sono già state organizzate 22 giornate dedicate alla salute, con quasi 600 visite specialistiche effettuate. Questo ritmo consentirà di superare, prima dell’estate, il totale delle visite eseguite in tutto il 2025. Nel corso dei controlli sono già state individuate 28 situazioni che hanno richiesto successivi approfondimenti clinici.

«Sono numeri che confermano quanto la prevenzione sia importante – ha sottolineato Ceriotti – e quanto sia fondamentale renderla accessibile e vicina alle persone. Dietro ogni visita c’è la possibilità di intercettare per tempo un problema e di offrire alle persone un’opportunità in più per prendersi cura della propria salute».

Un modello per la Lombardia

Il lavoro svolto dalla mutua ha ricevuto il plauso della Federazione Lombarda delle Bcc, intervenuta all’assemblea con un suo rappresentante per sottolineare il valore del network locale, che oggi conta dodici realtà in tutta la regione.

«Ccr Insieme Ets rappresenta una realtà particolarmente significativa – il riconoscimento di Davide Longaretti, rappresentante della Federazione Lombarda delle Bcc –. Avete saputo sviluppare proposte numerose, variegate e di qualità. Per noi siete un esempio e un modello da osservare con attenzione, perché dimostrate come una mutua di comunità possa diventare un punto di riferimento stabile per il territorio».

L’impegno della banca per il territorio

Il legame tra l’istituto di credito cooperativo e la mutua rimane il motore principale di queste attività, nate da un percorso storico iniziato sul territorio già nel 2016 e rallentato solo temporaneamente dal periodo della pandemia.

«Ccr Insieme Ets è diventata una realtà indispensabile per la nostra banca perché interpreta in modo autentico la nostra identità – ha spiegato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Noi non siamo semplicemente un intermediario finanziario: siamo una banca di comunità. Dietro quei 28 casi intercettati non ci sono semplicemente dei numeri. Ci sono persone che hanno avuto l’opportunità di approfondire una situazione potenzialmente problematica grazie a un controllo effettuato per tempo».

Consiglio di amministrazione Ccr Insieme Ets

Maria Carla Ceriotti (presidente), Andrea Rinaldi (vicepresidente), Silvano Caglio, Luigia Clementi, Maurizio Crespi, Simone Mantovani, Giovanni Rossino, Giovanni Sartorelli, Roberto Scazzosi.

Collegio sindacale

Presidente: Gian Mario Marnati. Sindaci effettivi: Giuliana D’Alterio e Gianfranco Sommaruga