Assemblea generale di Confindustria Varese nello stabilimento di Leonardo Aeronautica

Si terrà oggi lunedì 15 giugno, nello stabilimento Leonardo Aeronautica di Venegono Superiore, l’assemblea generale 2026 di Confindustria Varese, tradizionale appuntamento che riunirà imprese associate, rappresentanti delle istituzioni, ospiti e stampa per un confronto sui temi dell’industria, dell’innovazione e dello sviluppo economico. (nella foto il presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini)

La giornata prenderà il via alle ore 9 con la parte privata riservata alle imprese associate. Dopo gli adempimenti statutari è prevista la premiazione delle aziende che hanno raggiunto i 30, 40 e 50 anni di appartenenza a Confindustria Varese, oltre al riconoscimento delle imprese che celebrano i 100 anni di attività.

Alle ore 11 inizierà invece la parte pubblica dell’assemblea, aperta su invito anche ad autorità, ospiti e rappresentanti dei media.

Ad aprire i lavori sarà la relazione del presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini. Il programma prevede inoltre gli interventi di Stefano Bortoli, Managing Director di Leonardo Aeronautica, e di Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell’Ispi.

Spazio anche ai temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale attraverso due interviste in collegamento. Interverranno Pietro Labriola, special advisor di Confindustria per la Transizione Digitale, amministratore delegato del Gruppo Tim e presidente di Asstel, e Valeria Sandei, Chief Global AI di Almaviva Group e CEO di Almawave.

Le conclusioni saranno affidate a Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. A moderare l’incontro sarà Jole Saggese, caporedattore centrale di Class CNBC, media partner dell’evento.

Sarà inoltre possibile visitare il Centro di documentazione storica Aermacchi, recentemente inaugurato, che conserva e valorizza la memoria di una delle più significative esperienze dell’industria aeronautica italiana. L’Assemblea Generale rappresenterà un momento di confronto sulle sfide che attendono il sistema produttivo, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione tecnologica, della competitività e della trasformazione digitale delle imprese.