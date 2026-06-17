ASST Sette Laghi: «Il nuovo CUP regionale è una sfida complessa, stiamo lavorando per superare le criticità»

A poco più di una settimana dall’avvio del nuovo CUP unico regionale, ASST Sette Laghi risponde alle critiche sollevate dalla UIL FPL sui disagi e i rallentamenti che stanno interessando operatori e utenti. L’azienda sanitaria conferma le difficoltà emerse dopo il passaggio al nuovo sistema, ma sottolinea come si tratti di problematiche previste in una fase di transizione definita «di grande portata» e assicura il massimo impegno per arrivare nel più breve tempo possibile a una piena operatività della piattaforma.

Una fase di transizione complessa

Il nuovo sistema CUP regionale è entrato in funzione lunedì 8 giugno e coinvolge l’intera organizzazione aziendale nelle attività di prenotazione, accettazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.

ASST Sette Laghi, nella sua replica, ricorda però di aver già informato preventivamente utenti e operatori sulla possibilità che si verificassero rallentamenti e problemi tecnici nelle prime settimane di utilizzo del sistema.

«Criticità attese in un cambiamento di questa portata»

Secondo l’azienda sanitaria, le difficoltà registrate sono legate alla complessità dell’operazione, che richiede un intenso lavoro di aggiornamento, configurazione e caricamento delle numerose prestazioni erogate dalle strutture aziendali.

«L’introduzione del nuovo sistema ha comportato rallentamenti operativi e difficoltà tecniche che hanno interessato le attività di prenotazione e pagamento. Si tratta di criticità attese in una fase di transizione così complessa e che potranno proseguire anche nei prossimi giorni, considerata l’ampiezza e la complessità del cambiamento in corso ».

L’azienda evidenzia inoltre che questo lavoro viene svolto parallelamente alla normale attività sanitaria e amministrativa, senza interrompere i servizi destinati ai cittadini.

L’obiettivo: un sistema più integrato ed efficiente

ASST Sette Laghi assicura che le problematiche vengono monitorate quotidianamente e affrontate attraverso interventi progressivi di risoluzione e ottimizzazione del sistema.

«Le attività di prenotazione, accettazione e pagamento proseguono. Le criticità che emergono vengono monitorate e affrontate con interventi progressivi di risoluzione e ottimizzazione del sistema». L’azienda conferma quindi la volontà di proseguire nel percorso di implementazione del CUP unico regionale, considerato uno strumento destinato a rendere più integrati ed efficienti i servizi sanitari.

Il ringraziamento ai cittadini

ASST Sette Laghi rivolge infine un ringraziamento ai cittadini per la pazienza dimostrata in questi giorni e rinnova le proprie scuse per i disagi causati dalla fase di avvio del nuovo sistema.

«La collaborazione dell’utenza rappresenta un elemento prezioso per accompagnare un cambiamento che, una volta completato, consentirà di disporre di strumenti più integrati ed efficienti a beneficio dell’intero sistema sanitario regionale» ha spiegato l’azienda ospedaliera in una nota.