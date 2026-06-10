AstroNatura di Tradate supporta gli istituti scolastici nei nuovi progetti PNRR dedicati all’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo della scuola e, con il nuovo avviso PNRR dedicato agli “Snodi formativi territoriali per l’Intelligenza Artificiale”, gli istituti scolastici possono contare su nuove risorse per accompagnare docenti e studenti nella transizione digitale. In questo contesto la Cooperativa Sociale AstroNatura, che gestisce il Centro Didattico Scientifico ed EcoPlanetario di Tradate, mette a disposizione delle scuole del territorio un’offerta formativa dedicata all’utilizzo consapevole delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è supportare dirigenti scolastici e insegnanti nella progettazione e nella realizzazione di percorsi finanziabili attraverso i fondi PNRR, trasformando le opportunità offerte dal decreto ministeriale in attività concrete e immediatamente spendibili nelle classi.

Un percorso pratico basato sulle STEAM

La proposta formativa di AstroNatura punta a superare l’approccio puramente teorico all’intelligenza artificiale, privilegiando attività laboratoriali, compiti di realtà e applicazioni pratiche. Al centro del percorso trovano spazio temi come l’equità, la trasparenza degli algoritmi, la supervisione umana, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali dei minori.

I corsi sono rivolti ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e possono essere organizzati in moduli da 10 o 20 ore complessive.

Tre le modalità proposte:

Opzione A: laboratori in presenza direttamente negli istituti scolastici;

Opzione B: webinar online per garantire maggiore flessibilità organizzativa;

Opzione C: percorso integrato con attività rivolte sia ai docenti sia agli studenti, attraverso progetti sviluppati direttamente in classe.

Al termine della formazione, gli insegnanti riceveranno anche materiali dedicati, tra cui una Prompt Library con oltre 120 esempi applicabili alle diverse discipline e una guida agli strumenti gratuiti ritenuti più adatti e sicuri per l’ambiente scolastico.

L’esperienza maturata nei progetti PNRR

AstroNatura sottolinea inoltre l’esperienza già acquisita nella gestione di percorsi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La cooperativa ha infatti realizzato 125 percorsi per studenti e 5 percorsi per docenti nell’ambito dei decreti DM 65/2023 e DM 66/2023, coinvolgendo complessivamente oltre 2.250 alunni.

A seguire gli istituti sarà un team di professionisti composto, tra gli altri, da Alice Bestetti, formatrice esperta in didattica e tecnologie dell’istruzione e coordinatrice progettuale, e da Federico Colombo, formatore e consulente metodologico in ambito scientifico e STEAM, oltre che docente presso l’Università Cattolica di Milano.

L’accompagnamento comprende tutte le fasi del progetto, dalla progettazione iniziale fino al caricamento delle attività sulle piattaforme ministeriali e alla predisposizione della documentazione richiesta per i monitoraggi.

Come aderire

Le scuole interessate possono richiedere la proposta operativa completa oppure concordare un progetto personalizzato in base alle proprie esigenze formative.

Per informazioni:

Sito web: www.astronatura.it

Email: info@astronatura.it

Telefono: 0331 841900