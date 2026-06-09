Astuti: “Sul centro unico di prenotazione della sanità lombarda, l’assessore Bertolaso ci metta la faccia”
Il consigliere regionale dei Democratici replica così all'intervento in aula dell'assessore al Welfare
«Sul centro unico di prenotazione della sanità lombarda è ora di mettere dei punti fermi. La prima delibera che prevede il cup è del 2009, la prima tassativa, che prevedeva l’esclusione degli operatori privati che non avessero voluto confluire nel nuovo sistema con le loro agende, è del 2015. Da allora, ogni anno sentiamo dire che il cup sarà pronto e completamente funzionante entro l’anno in corso e lo abbiamo sentito ancora oggi dall’assessore Bertolaso. Significa che il cittadino deve poter prenotare con un solo accesso, via telefono, via internet o di persona, avendo a disposizione le agende di tutte le strutture pubbliche e private della Lombardia. Basta parole, Bertolaso ci metta la faccia e dica che cosa intende fare se anche quest’anno finirà come i precedenti, senza il cup promesso da quasi due decenni. Dica se è pronto a dare le dimissioni. Aggiungo che non basta criticare Aria per le inadempienze, o toglierle una parte delle funzioni, come l’assessore ha detto anche questa mattina, bisogna prendere provvedimenti veri».
Lo dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale e responsabile del forum sanità del Pd lombardo, dopo avere ascoltato in Aula, questa mattina, la risposta dell’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso all’interrogazione a risposta immediata proprio sulle liste d’attesa in sanità e sui tempi di realizzazione del centro unico di prenotazione regionale, presentata dallo stesso Astuti.
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