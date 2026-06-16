Atletica, grande risultato per le ragazze dell’OSA Saronno quarte nella Finale B dei Campionati di società

Prestazione di alto livello per la squadra femminile dell’OSA Saronno Libertas, che nel fine settimana ha conquistato il quarto posto nella Finale “B” dei Campionati di Società Assoluti disputata a Torino. Le atlete saronnesi hanno chiuso la manifestazione con un totale di 13.480 punti, ottenendo uno dei migliori risultati della stagione e confermando la crescita del movimento biancazzurro.

Un piazzamento di grande valore se si considera che la finale torinese era una delle tre finali nazionali previste per la categoria e che la squadra saronnese si è presentata con un gruppo molto giovane: soltanto tre delle atlete schierate appartenevano infatti alla categoria Senior, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile della società.

Marcomin guida la squadra

A trascinare la formazione è stata la capitana Giorgia Marcomin, protagonista di un fine settimana da incorniciare. L’atleta dell’OSA ha conquistato il primo posto nei 100 ostacoli e il secondo nei 400 ostacoli, portando alla squadra ben 2.030 punti.

Molto positiva anche la prova di Elisa Piuri, vincitrice dei 3.000 siepi e quinta classificata nei 5.000 metri. Grazie ai due risultati ha contribuito con 1.743 punti al bottino complessivo della squadra.

Staffette e mezzofondo tra i punti di forza

Tra le prestazioni da sottolineare c’è anche quella della staffetta 4×100 composta da Robbiati, Carboni, Raviotta e Ilaria Cattaneo, che ha chiuso al quarto posto ottenendo 974 punti.

Brillante anche la prova individuale di Ilaria Cattaneo, quarta nei 400 metri con un contributo di 969 punti. Nel mezzofondo si è distinta Martina Cattaneo, capace di conquistare il sesto posto nei 1.500 metri e l’ottavo negli 800, per un totale di 1.725 punti.

Giovani protagoniste

Tra i risultati più significativi spicca anche la doppietta di Roberta Raviotta nei 100 e nei 200 metri, che ha fruttato complessivamente 1.561 punti.

Da segnalare inoltre il quarto posto nella marcia di Martina Zighetti, la più giovane del gruppo e ancora appartenente alla categoria Allieve, che ha raccolto 671 punti. Positive anche le prestazioni delle altre atlete, con diversi primati personali migliorati o sfiorati, tra cui quello di Elena Peverelli nel giavellotto.

Un risultato che premia il lavoro della società

Il quarto posto ottenuto a Torino rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la stagione da atlete e tecnici. Sul campo erano presenti gli allenatori Peppino Ferraioli, Beppe Cappelletti, Roberto Strada, Andrea Calandrina e Luca Borroni, che hanno accompagnato la squadra in questa importante esperienza nazionale.

Un risultato che conferma la solidità del progetto sportivo dell’OSA Saronno Libertas e la qualità di un gruppo giovane, competitivo e capace di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti.