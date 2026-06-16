“Auguri al Varese Pride e soprattutto alle persone che lo hanno attraversato”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al direttore di Zeno Bertagna che celebra la decima edizione del Varese Pride

Si inizia sempre imparando a contare fino a dieci, o almeno ci si prova.

Dieci è il primo numero che necessita di due cifre per esistere intero.

Il primo che ci spinge a cercare uno spazio più grande sul quaderno, quello che ci mostra la sua completezza nella differenza tra la forma dell’uno, lunga e dritta, e dello zero, morbido e tondo.

La nostra matematica si basa interamente sul sistema decimale: il dieci.

Nove volte il Varese Pride è sceso tra le strade, e tra pochi giorni sarà la decima.

Trovo il Varese Pride nell’armadio, nella fila delle sue magliette, ogni anno diverse e colorate; nei gadget, nei badge da volontario che tengo appesi davanti alla porta della mia stanza, come qualcosa di prezioso.

Il Varese Pride esiste perché esistono le persone che lo abitano e che lo hanno abitato.

Non parlo solo di ogni meravigliosa e singola persona che sfila, canta, balla, porta il proprio corpo al Pride.

Parlo delle persone volontarie.

Le persone invisibili che rendono il Pride possibile.

Il Pride è un’idea che diventa corpo.

Una scelta.

Il Pride è una meravigliosa fatica.

È restare pomeriggi a costruire la scenografia, fare telefonate, scrivere email, appendere bandiere, imparare a trovare un centro accogliendoci così, umani e imperfetti come siamo.

È mettersi a disposizione per qualcosa più grande di noi, ma che senza di noi non sarebbe nulla.

Il Pride è il caffè alle sei del mattino, è prendersi cura delle persone che sfilano, emozionarsi e arrabbiarsi, anche per la stanchezza e il sudore.

Io sono un privilegiato, perché ho potuto partecipare alla realizzazione di molti Varese Pride.

Ho visto molte persone attraversarlo.

Alcune ci sono ancora, altre non ci sono più.

Ho visto gioia, rabbia, dolore, orgoglio.

Ho sentito così tanto che le parole non basterebbero.

Ho visto le comunità incontrarsi, le mani intrecciarsi, i corpi parlarsi.

E allora, sabato, sono certo che nelle strade ci saremo anche tuttə noi.

Le persone che, in questi anni, hanno permesso al Varese Pride di prendere vita.

Grazie per quello che ognunə di voi ha fatto.

Grazie per avermi regalato anni incredibili, rabbiosi ma meravigliosi.

Grazie per la generosità del tempo e dello spazio che avete donato e che continuate a dare.

So che alcunə di voi sfilerà sabato, altrə saranno altrove, ma sono certo nel dire che ci penseremo forte, perchè un Pride ti cambia.

Perché, qualunque cosa sia accaduta, quel “noi”, di quei caldi mesi di giugno, sarà un vivo ricordo che ci accompagnerà per sempre.

Auguri Varese Pride, che tu sia sempre in grado di abbracciare così forte ogni persona che lo attraversa.

Zeno Bertagna