Autisti con patente C dalla Tunisia: reclutamento di Openjobmetis e Amplia Infrastructures per i cantieri autostradali

Trovare personale qualificato per alcuni settori strategici sta diventando sempre più complesso. Per rispondere a questa esigenza, Openjobmetis e Amplia Infrastructures hanno avviato un progetto che punta sul recruiting internazionale, con l’inserimento di sei autisti specializzati provenienti dalla Tunisia nei cantieri della società del Gruppo Autostrade per l’Italia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Openjobmetis Spa, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, e Amplia Infrastructures, azienda attiva da oltre 40 anni nella costruzione e manutenzione di infrastrutture strategiche. L’obiettivo è duplice: rispondere alla crescente domanda di figure professionali difficili da reperire sul mercato nazionale e offrire opportunità di lavoro regolari e strutturate a lavoratori qualificati provenienti dall’estero.

Una professionalità molto richiesta

I sei lavoratori inseriti sono autisti in possesso di patente C, abilitati alla guida di mezzi pesanti. Si tratta di una figura professionale particolarmente richiesta nel comparto delle infrastrutture e delle manutenzioni autostradali, dove la carenza di personale specializzato rappresenta una criticità sempre più evidente.

La selezione e l’accompagnamento dei lavoratori sono stati curati da International Recruitment, l’hub di Openjobmetis dedicato alla ricerca e alla gestione di personale qualificato proveniente dall’estero.

Un percorso di inserimento strutturato

Il progetto prevede un percorso della durata di 12 mesi, comprensivo di alloggio e di un sistema di supporto pensato per favorire l’inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori. L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro pienamente regolari e una presa in carico completa durante tutto il periodo di permanenza.

Secondo le due aziende, proprio la strutturazione del percorso rappresenta uno degli elementi che rendono il progetto sostenibile ed efficace, consentendo ai lavoratori di inserirsi in un contesto professionale stabile e alle imprese di poter contare su competenze adeguate alle proprie esigenze operative.

Una risposta alla carenza di personale

L’esperienza avviata da Openjobmetis e Amplia Infrastructures evidenzia come il recruiting internazionale possa rappresentare una delle soluzioni per affrontare la difficoltà di reperimento di personale specializzato in alcuni comparti produttivi.

L’inserimento dei sei autisti genera infatti benefici su più livelli: per le aziende, che trovano figure professionali necessarie per garantire la continuità delle attività; per i lavoratori, che accedono a un impiego regolare con tutele e prospettive; e per il territorio, attraverso percorsi di integrazione fondati sul lavoro e sulla regolarità contrattuale.