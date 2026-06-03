Auto divorata dalle fiamme Laveno Mombello, alta colonna di fumo nel centro cittadino

Una monovolume è andata completamente a fuoco nella mattinata di mercoledì 3 giugno in via Ceretti, nel centro di Laveno-Mombello. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo, quando l’autovettura è stata avvolta rapidamente dalle fiamme.

Le cause che hanno originato il rogo non sono ancora note. A colpire i passanti è stata soprattutto la densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, visibile a distanza, e che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il veicolo è risultato distrutto. Non si segnalano feriti.