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Auto divorata dalle fiamme Laveno Mombello, alta colonna di fumo nel centro cittadino

L'episodio si è verificato intorno all'ora di pranzo, quando l'autovettura è stata avvolta rapidamente dalle fiamme

incendio auto laveno mombello

Una monovolume è andata completamente a fuoco nella mattinata di mercoledì 3 giugno in via Ceretti, nel centro di Laveno-Mombello. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo, quando l’autovettura è stata avvolta rapidamente dalle fiamme.

Le cause che hanno originato il rogo non sono ancora note. A colpire i passanti è stata soprattutto la densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, visibile a distanza, e che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il veicolo è risultato distrutto. Non si segnalano feriti.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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