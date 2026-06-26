Auto finisce sopra una recinzione a Varese, conducente in ospedale
L'incidente intorno alle 16:30 di venerdì 26 giugno. Sul posto anche i vigili del fuoco
Incidente curioso a Varese nel pomeriggio di venerdì 26 giugno. Due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro e una è finita sopra una recinzione di un’abitazione vicina. Per il conducente dell’auto sfortunata è stato necessario il ricovero in ospedale.
Lo scontro si è verificato intorno alle 16:30 in via Tagliamento, all’angolo con via Sicilia. l’automobilista ferito è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo. Non risulterebbe quindi in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, per mettere in sicurezza le due vetture.
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