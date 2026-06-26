Varese News

Varese Laghi

Auto finisce sopra una recinzione a Varese, conducente in ospedale

L'incidente intorno alle 16:30 di venerdì 26 giugno. Sul posto anche i vigili del fuoco

Generico 22 Jun 2026

Incidente curioso a Varese nel pomeriggio di venerdì 26 giugno. Due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro e una è finita sopra una recinzione di un’abitazione vicina. Per il conducente dell’auto sfortunata è stato necessario il ricovero in ospedale.

Lo scontro si è verificato intorno alle 16:30 in via Tagliamento, all’angolo con via Sicilia. l’automobilista ferito è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo. Non risulterebbe quindi in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, per mettere in sicurezza le due vetture.

Tutti gli eventi

di luglio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.