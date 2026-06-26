Auto finisce sopra una recinzione a Varese, conducente in ospedale

Incidente curioso a Varese nel pomeriggio di venerdì 26 giugno. Due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro e una è finita sopra una recinzione di un’abitazione vicina. Per il conducente dell’auto sfortunata è stato necessario il ricovero in ospedale.

Lo scontro si è verificato intorno alle 16:30 in via Tagliamento, all’angolo con via Sicilia. l’automobilista ferito è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo. Non risulterebbe quindi in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, per mettere in sicurezza le due vetture.