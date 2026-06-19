Auto fuori strada a Sesto Calende, grave un uomo di 56 anni trasportato in ospedale con l’elisoccorso
L'allarme è scattato poco prima delle 15 in via Alla Piana dove un veicolo è finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento
Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a Sesto Calende, per un incidente stradale avvenuto in via Alla Piana.
L’allarme è scattato poco prima delle 15 per un veicolo finito fuori strada. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 56 anni.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza con il supporto dell’auto medica ed è stato richiesto anche l’intervento l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’intervento di soccorso è stato classificato in codice rosso, indice di una situazione considerata grave.
Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Gallarate, chiamati a effettuare i rilievi e ad accertare la dinamica dell’accaduto.
Al momento non sono ancora noti i dettagli sulle cause dell’uscita di strada.
(immagine di repertorio)
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