Auto in panne dopo il rifornimento: distributore di Gavirate chiuso in via precauzionale

Serata di disagi ieri, 3 giugno, per diversi automobilisti che, dopo aver effettuato rifornimento presso una pompa bianca collegata a un noto marchio della grande distribuzione situata nell’area del centro commerciale di Gavirate, hanno riscontrato problemi ai propri veicoli.

Secondo le prime informazioni raccolte, le anomalie si sarebbero manifestate dopo la chiusura del servizio con personale, quindi indicativamente dopo le ore 19. Alcune auto avrebbero iniziato a perdere potenza o a spegnersi poco dopo il rifornimento, lasciando gli automobilisti bloccati lungo la strada.

In diversi casi è stato necessario l’intervento di meccanici e soccorso stradale per consentire la ripartenza dei veicoli o il loro trasferimento in officina. Le segnalazioni arrivate nel corso della serata hanno riguardato più mezzi, alimentando il sospetto di un possibile problema legato al carburante erogato dall’impianto.

I responsabili del distributore, che appartiene al gruppo della grande distribuzione presente nel centro commerciale, hanno avviato verifiche per accertare l’origine dell’inconveniente. Al momento non è stata ancora individuata una causa certa. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe la possibile presenza di acqua in uno dei serbatoi di stoccaggio del carburante, circostanza che potrebbe aver compromesso il corretto funzionamento dei motori.

In via precauzionale, l’impianto è rimasto chiuso nella giornata di oggi, 4 giugno, e non riaprirà al pubblico fino a quando non saranno completati gli accertamenti tecnici e risolto il problema.

La situazione è in continua evoluzione e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le cause dell’accaduto e a quantificare il numero effettivo di veicoli coinvolti. Gli automobilisti che hanno effettuato rifornimento presso l’impianto nella serata di ieri e che dovessero riscontrare anomalie sono invitati a contattare il gestore e a conservare la documentazione relativa al rifornimento e agli eventuali interventi di assistenza effettuati.

Uno dei meccanici contattati dagli automobilisti ha confermato l’accaduto. Il consiglio è quello di svuotare il serbatoio e fare di nuovo rifornimento.