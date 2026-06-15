Auto si schianta contro una casa a Caronno Varesino: ferito un giovane di 21 anni

Brutto incidente nella notte lungo la strada provinciale 20, nel territorio comunale di Caronno Varesino, verso Morazzone. Pochi minuti dopo la mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, un’auto è uscita di strada andando a impattare contro il muro di un’abitazione situata nei pressi di una curva. Ad avere la peggio è stato un giovane di 21 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Lo schianto nella notte

L’allarme è scattato intorno alle 00:24. Secondo i dati di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), il sinistro inizialmente era stato registrato come un investimento pedone, ma la dinamica ha poi trovato una precisa ricostruzione grazie anche alle prime testimonianze. Sul posto sono intervenute un’automedica (AAT Varese) e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme ai Vigili del Fuoco di Varese e ai Carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Il boato e i primi soccorsi

L’impatto contro il muro della casa è stato molto violento, tanto da svegliare gli abitanti delle case limitrofe. Come segnalato da alcuni testimoni residenti nella zona, il rumore percepito è stato talmente forte da far pensare inizialmente all’esplosione di una bombola del gas. Affacciandosi alle finestre, i residenti hanno visto l’auto danneggiata e con gli airbag completamente aperti. Il conducente di 21 anni, nonostante i danni subiti dal veicolo, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, per poi accasciarsi a terra dolorante ma cosciente prima dell’arrivo dei soccorritori.

La protesta dei residenti

L’episodio ha riacceso immediatamente una polemica che nel vicinato della strada provinciale va avanti ormai da anni. Gli abitanti del tratto di via Per Caronno Varesino, compreso tra i due paesi, sottolineano come la conformazione della carreggiata e la presenza delle curve non fungano da deterrente. «Al di là della dinamica specifica dell’incidente – spiega una lettrice -, vorrei però evidenziare un problema che noi residenti denunciamo da anni: su quel tratto di strada le automobili transitano abitualmente a velocità molto elevate, ben superiori a quelle che sarebbero prudenti considerando la presenza di abitazioni e la conformazione della carreggiata. Nel tempo si sono già verificati diversi incidenti e sono stati fatti numerosi richiami e segnalazioni agli enti competenti».

«Nonostante ciò – conclude -, finora non sono stati adottati interventi concreti per migliorare la sicurezza della zona. Come residente, mi chiedo se per vedere finalmente qualche provvedimento efficace debba accadere una tragedia ancora più grave e se sia davvero necessario attendere una vittima prima di intervenire».