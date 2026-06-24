Auto, treno, bici o a piedi: come vi muovete ogni giorno?

Ogni mattina migliaia di persone si spostano in provincia di Varese per raggiungere il luogo di lavoro, la scuola o l’università. C’è chi prende l’auto, chi sale sul treno, chi usa l’autobus, chi cammina, chi pedala e chi combina più mezzi nello stesso tragitto.

Negli ultimi mesi il tema della mobilità è tornato spesso al centro del dibattito pubblico: nuove piste ciclabili, collegamenti da completare, sicurezza sulle strade, parcheggi, trasporto pubblico, percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Ma prima ancora delle opere, dei progetti e delle polemiche c’è una domanda semplice: come ci spostiamo davvero ogni giorno?

Per rispondere a questa domanda VareseNews lancia una consultazione rivolta a tutti. Poche domande, compilazione rapida e anonima, per conoscere abitudini, difficoltà, esigenze e testimonianze sulla mobilità quotidiana nel nostro territorio.

L’indagine nasce in un momento in cui il tema degli spostamenti sostenibili sta assumendo un ruolo sempre più importante. Secondo l’aggiornamento 2026 del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in Lombardia la rete ciclabile regionale è passata da 61,45 chilometri realizzati nel 2014 a 2.047 chilometri tra percorsi realizzati e considerati fruibili nel 2022, raggiungendo più del 74% della rete prevista. Nello stesso periodo è cresciuta anche l’integrazione tra bicicletta e trasporto pubblico: le stazioni e le fermate collegate alla rete ciclabile sono passate dal 3,6% al 18,9% del totale regionale.

Il piano regionale evidenzia inoltre come la bicicletta non sia più considerata soltanto uno strumento per il turismo o il tempo libero, ma sempre più un mezzo utilizzato negli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola, anche grazie alla diffusione delle biciclette elettriche e a una maggiore attenzione verso forme di mobilità sostenibile.

Anche il territorio varesino è interessato da progetti importanti. Tra questi la nuova ciclovia transfrontaliera dell’Olona e Valle del Lanza (o la Ciclovia del Lago Maggiore, ancora in fase di progettazione).

Ma quanto questi cambiamenti stanno incidendo sulle abitudini reali dei cittadini? Quante persone utilizzano la bicicletta negli spostamenti quotidiani? Quanti scelgono il treno? Quanto pesa ancora l’automobile? E quali sono gli ostacoli che rendono difficile scegliere mezzi alternativi?

Vogliamo capire quali mezzi vengono utilizzati più spesso, quanto tempo richiedono gli spostamenti, quali sono le principali criticità e cosa potrebbe convincere più persone a scegliere modalità di trasporto diverse dall’auto, quando possibile.

Una parte del questionario è dedicata alla bicicletta: chi la usa potrà raccontare vantaggi e criticità del proprio percorso; chi non la usa potrà spiegare perché e indicare quali interventi potrebbero rendere questa scelta più praticabile.

Le risposte serviranno a costruire una fotografia aggiornata della mobilità in provincia di Varese. L’obiettivo è raccogliere dati, esperienze e punti di vista utili per comprendere meglio come ci si muove oggi sul territorio e quali siano le priorità indicate da chi vive quotidianamente strade, stazioni, autobus e piste ciclabili.

L’EVENTO A MATERIA

Intanto abbiamo organizzato un evento a Materia dedicato a chi va al lavoro in bici. Ci saranno tanti protagonisti e potete iscrivervi qui.

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