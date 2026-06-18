Autoarticolato si incastra tra due muri a Fagnano Olona: intervento dei Vigili del Fuoco
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Martiri della Libertà. Nessuna persona è rimasta ferita durante le manovre di recupero del mezzo pesante
Un pomeriggio movimentato quello di oggi, venerdì 19 giugno, nel comune di Fagnano Olona, dove un autoarticolato è rimasto bloccato in una strettoia, incastrandosi tra due muri di recinzione privata.
L’allarme è scattato intorno alle 15:45, quando il conducente del mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è trovato impossibilitato a proseguire la marcia in via Martiri della Libertà, rimanendo “incastrato” tra le strutture perimetrali di due proprietà.
Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Varese. Gli operatori sono giunti sul luogo dell’incidente con un’autopompa, un fuoristrada attrezzato per il soccorso tecnico urgente e un’autogrù, necessaria per le complesse operazioni di disincaglio.
Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno lavorato inizialmente per mettere in sicurezza la recinzione rimasta divelta dall’urto. Successivamente, si è proceduto alle manovre di precisione per raddrizzare il semirimorchio e liberare il mezzo pesante dalla morsa dei muri.
Le operazioni si sono concluse con successo, permettendo al conducente di riprendere la marcia.
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