Autoarticolato si incastra tra due muri a Fagnano Olona: intervento dei Vigili del Fuoco

Un pomeriggio movimentato quello di oggi, venerdì 19 giugno, nel comune di Fagnano Olona, dove un autoarticolato è rimasto bloccato in una strettoia, incastrandosi tra due muri di recinzione privata.

L’allarme è scattato intorno alle 15:45, quando il conducente del mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è trovato impossibilitato a proseguire la marcia in via Martiri della Libertà, rimanendo “incastrato” tra le strutture perimetrali di due proprietà.

Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Varese. Gli operatori sono giunti sul luogo dell’incidente con un’autopompa, un fuoristrada attrezzato per il soccorso tecnico urgente e un’autogrù, necessaria per le complesse operazioni di disincaglio.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno lavorato inizialmente per mettere in sicurezza la recinzione rimasta divelta dall’urto. Successivamente, si è proceduto alle manovre di precisione per raddrizzare il semirimorchio e liberare il mezzo pesante dalla morsa dei muri.

Le operazioni si sono concluse con successo, permettendo al conducente di riprendere la marcia.