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Autoarticolato si incastra tra due muri a Fagnano Olona: intervento dei Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Martiri della Libertà. Nessuna persona è rimasta ferita durante le manovre di recupero del mezzo pesante

Generico 15 Jun 2026

Un pomeriggio movimentato quello di oggi, venerdì 19 giugno, nel comune di Fagnano Olona, dove un autoarticolato è rimasto bloccato in una strettoia, incastrandosi tra due muri di recinzione privata.

L’allarme è scattato intorno alle 15:45, quando il conducente del mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è trovato impossibilitato a proseguire la marcia in via Martiri della Libertà, rimanendo “incastrato” tra le strutture perimetrali di due proprietà.

Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Varese. Gli operatori sono giunti sul luogo dell’incidente con un’autopompa, un fuoristrada attrezzato per il soccorso tecnico urgente e un’autogrù, necessaria per le complesse operazioni di disincaglio.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno lavorato inizialmente per mettere in sicurezza la recinzione rimasta divelta dall’urto. Successivamente, si è proceduto alle manovre di precisione per raddrizzare il semirimorchio e liberare il mezzo pesante dalla morsa dei muri.

Le operazioni si sono concluse con successo, permettendo al conducente di riprendere la marcia.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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