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Azienda leader nel packaging continua a crescere: aperte tre nuove posizioni nella sede di Gorla Maggiore

Nuove opportunità di lavoro a Gorla Maggiore: un'azienda leader nel packaging cerca due figure amministrative e uno sviluppatore software da inserire nel team

Annunci di lavoro

Veripack Srl, realtà italiana riconosciuta a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il packaging termoformato Made in Italy, prosegue il proprio percorso di crescita e sviluppo con l’inserimento di nuove figure professionali.

L’azienda, che si è recentemente trasferita nella nuova sede di Gorla Maggiore, moderna e tecnologicamente avanzata, è alla ricerca di professionisti da inserire stabilmente nel proprio organico. Un ambiente di lavoro innovativo, organizzato e orientato al futuro, dove competenze, collaborazione e crescita professionale rappresentano valori centrali.

Le posizioni aperte

N. 2 figure amministrative

Veripack ricerca due risorse da inserire nell’area amministrativa:

  • 1 posizione a tempo pieno
  • 1 posizione con possibilità di valutare un contratto part-time

Requisiti richiesti

  • diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche
  • esperienza pregressa in ruolo analogo, preferibilmente in contesto industriale o metalmeccanico
  • buona conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto Office e software gestionali)
  • precisione, affidabilità e capacità organizzative

Principali attività

  • gestione della contabilità ordinaria e della prima nota
  • emissione e registrazione delle fatture attive e passive
  • gestione dei rapporti con fornitori e clienti
  • supporto alle attività di reportistica e archiviazione documentale

N. 1 sviluppatore software

L’azienda è inoltre alla ricerca di uno sviluppatore software da inserire nel proprio team tecnico.

Requisiti desiderati

  • formazione tecnica in informatica, ingegneria informatica o discipline affini
  • esperienza nello sviluppo di software per l’automazione industriale
  • capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving
  • gradita esperienza maturata in contesti produttivi o industriali

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl
via Boschi Belli, 3 Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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