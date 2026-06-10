Azienda leader nel packaging continua a crescere: aperte tre nuove posizioni nella sede di Gorla Maggiore
Nuove opportunità di lavoro a Gorla Maggiore: un'azienda leader nel packaging cerca due figure amministrative e uno sviluppatore software da inserire nel team
Veripack Srl, realtà italiana riconosciuta a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni per il packaging termoformato Made in Italy, prosegue il proprio percorso di crescita e sviluppo con l’inserimento di nuove figure professionali.
L’azienda, che si è recentemente trasferita nella nuova sede di Gorla Maggiore, moderna e tecnologicamente avanzata, è alla ricerca di professionisti da inserire stabilmente nel proprio organico. Un ambiente di lavoro innovativo, organizzato e orientato al futuro, dove competenze, collaborazione e crescita professionale rappresentano valori centrali.
Le posizioni aperte
N. 2 figure amministrative
Veripack ricerca due risorse da inserire nell’area amministrativa:
- 1 posizione a tempo pieno
- 1 posizione con possibilità di valutare un contratto part-time
Requisiti richiesti
- diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche
- esperienza pregressa in ruolo analogo, preferibilmente in contesto industriale o metalmeccanico
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto Office e software gestionali)
- precisione, affidabilità e capacità organizzative
Principali attività
- gestione della contabilità ordinaria e della prima nota
- emissione e registrazione delle fatture attive e passive
- gestione dei rapporti con fornitori e clienti
- supporto alle attività di reportistica e archiviazione documentale
N. 1 sviluppatore software
L’azienda è inoltre alla ricerca di uno sviluppatore software da inserire nel proprio team tecnico.
Requisiti desiderati
- formazione tecnica in informatica, ingegneria informatica o discipline affini
- esperienza nello sviluppo di software per l’automazione industriale
- capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving
- gradita esperienza maturata in contesti produttivi o industriali
Sede di lavoro: Gorla Maggiore
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo marketing@veripack.it.
Contatti
Veripack Srl
via Boschi Belli, 3 Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21
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