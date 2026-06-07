Ballottaggio a Somma Lombardo e Legnano, alle 12 affluenza al 12,64% e al 14,10%

Prime rilevazioni sull’affluenza nei due comuni del territorio chiamati al ballottaggio per l’elezione del sindaco. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, a Somma Lombardo alle 12 di domenica 7 giugno ha votato il 12,64% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto al 12,15% registrato allo stesso orario del primo turno. A Legnano l’affluenza di metà mattina si attesta al 14,10%, un valore in linea con quello del primo turno.

Si tratta delle prime rilevazioni della giornata: il quadro si definirà con i dati delle 19 e con quelli della chiusura serale, mentre per il dato definitivo bisognerà attendere la chiusura dei seggi di lunedì pomeriggio.

Quando si vota

I seggi sono aperti domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Gli elettori possono votare in uno dei due giorni, nell’orario preferito, presso il seggio in cui risultano iscritti.

Cosa portare e come si vota

Per votare servono un documento d’identità valido e la tessera elettorale, che deve avere ancora spazi disponibili per la timbratura. Chi ha smarrito la tessera, non la trova o ha esaurito gli spazi può richiederne una nuova all’Ufficio elettorale del proprio comune, aperto con orari straordinari anche durante le giornate di voto.

All’ingresso, dopo il riconoscimento, l’elettore riceve una scheda con i nomi dei due candidati rimasti in gara e le liste che li sostengono. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco prescelto: non è necessario barrare anche una lista e, a differenza del primo turno, non è ammesso il voto disgiunto. La scheda con più segni o con segni che non consentono di individuare la preferenza viene annullata.

I candidati

A Somma Lombardo si sfidano Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, e Silvio Pezzotta, candidato del centrodestra. A Legnano il sindaco uscente Lorenzo Radice, del centrosinistra, affronta Mario Almici per il centrodestra, apparentato con la lista di Carolina Toia.