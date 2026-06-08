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Ballottaggio a Somma Lombardo e Legnano: alle 23 affluenza al 33,98% e al 40,37%

Sono riaperti dalle 7.00 i seggi nei due comuni chiamati a scegliere il sindaco al ballottaggio. In calo i votanti alla chiusura delle urne di domenica rispetto alo primo turno

Somma Lombardo elezioni

Sono tornati alle urne i cittadini dei comuni di Somma Lombardo e Legnano chiamati a scegliere il sindaco con il ballottaggio. Bassa la percentuale dei votanti ma le urne si sono riaperte nuovamente questa mattina alle 7.00 e si chiuderanno alle 15.00.

Somma Lombardo

Alle 23 di domenica aveva votato il 33,98% degli aventi diritto, quasi un punto in meno rispetto al primo turno, quando l’affluenza si era fermata al 34,80%. La scelta è tra Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente e candidato del centrosinistra, e Silvio Pezzotta, espressione del centrodestra. Al primo turno i due si erano divisi appena 151 voti  rendendo il risultato del tutto imprevedibile.

Legnano

Affluenza al 40,37% alle 23 di domenica a Legnano, in lieve calo rispetto al 40,94% del primo turno. Al ballottaggio si sfidano il sindaco uscente Lorenzo Radice, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e Mario Almici per il centrodestra, apparentato con la Lista Toia. La partita rimane aperta: al primo turno solo il 51,45% dei legnanesi aveva votato, il dato più basso di sempre per un turno di amministrative.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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