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Tempo libero

Bandabardò e Modena City Rambles in concerto gratis al Rugby Sound Festival

Arriveranno domenica 5 luglio: serata gratuita, ma prenotazione obbligatoria

Rugby sound 2025

Domenica 5 luglio il Rugby Sound Festival, organizzato da Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, ospita il doppio concerto di Bandabardò e Modena City Ramblers, due formazioni simbolo della musica italiana dal vivo, capaci di trasformare ogni palco in un rito collettivo fatto di energia, partecipazione e memoria condivisa. Una serata che unisce generazioni e linguaggi diversi, tra folk, combat rock, poesia urbana e un’inesauribile voglia di stare insieme.

L’ingresso all’evento sarà gratuito con prenotazione su TicketOne a questo link .

La Bandabardò arriva al Rugby Sound con il tour celebrativo di “Se mi rilasso… collasso”, lo storico primo album live che torna in una nuova versione rimasterizzata — prodotta da OTR Live e distribuita da ADA — e per la prima volta in vinile. Dopo il successo nei club, il disco torna a vivere nella sua dimensione naturale: il palco. Venticinque anni dopo, le canzoni che hanno segnato intere generazioni ritrovano la loro forza originaria, tra personaggi, immagini e atmosfere che hanno reso la band toscana un punto di riferimento della scena folk-rock italiana. Il concerto ripercorre la storia del gruppo con la consueta ricchezza sonora, dall’iconico “Manifesto”, prodotto da Riccardo Sinigallia, fino all’omaggio a Battisti e Mogol con “Una giornata uggiosa”, presente nella versione in vinile. Un ritorno che è insieme celebrazione, rito e promessa di futuro.

I Modena City Ramblers portano invece sul palco il tour “Appunti Resistenti”, un viaggio musicale che celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione e il trentennale di “Materiale Resistente”, oltre al ventennale del disco d’oro “Appunti Partigiani”. Un percorso che intreccia memoria, attualità e impegno civile, con quattro nuovi brani dedicati ai valori dell’antifascismo e della Resistenza, accanto ai classici che da oltre trent’anni infiammano platee in Italia e nel mondo. Dopo aver attraversato Europa, Sudafrica, Cile e i principali festival internazionali, i Ramblers tornano con un concerto militante e festoso, una laica comunione di orizzonti che unisce palco e pubblico in un unico canto collettivo. Le loro canzoni diventano tracce di un viaggio iniziato ben prima del 1945 e che continua oggi nella democrazia, come piccoli atti di memoria che appartengono alla cultura e alla tradizione di un intero Paese.

La doppia data del 5 luglio al Rugby Sound Festival si annuncia così come una grande festa popolare: un incontro tra due storie diverse ma complementari, unite dalla stessa urgenza di raccontare, ricordare e far ballare, trasformando la musica in un’esperienza condivisa che attraversa generazioni, territori e immaginari.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL RUGBY SOUND FESTIVAL

2 LUGLIO – TONY PITONY (SOLD OUT)
3 LUGLIO – MADAME
4 LUGLIO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90’
5 LUGLIO – MODENA CITY RAMBLERS e BANDABARDÒ nuova data
9 LUGLIO – ELIO E LE STORIE TESE
10 LUGLIO – SUBSONICA opening CASINÒ ROYALE e TÄRA
11 LUGLIO – FINLEY e TEENAGE DREAM
16 LUGLIO – SALMO opening 18K e SCAR
18 LUGLIO – ZARRO NIGHT special guest IL PAGANTE
21 LUGLIO – MANU CHAO

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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