Barasso inaugura il monumento donato dal maestro Ruggero Marrani
Un nuovo segno di arte e bellezza per la comunità: sabato 20 giugno la cerimonia ufficiale in Piazza San Nicone alla presenza delle autorità cittadine
Sabato 20 giugno alle 11.30, in Piazza San Nicone, il Comune di Barasso inaugura ufficialmente il monumento realizzato e donato dal maestro Ruggero Marrani, in una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza.
L’iniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità locale, chiamata a condividere la nascita di un nuovo simbolo urbano capace di arricchire il territorio non solo dal punto di vista estetico, ma anche culturale e identitario.
Un’opera che parla di memoria e appartenenza
Il monumento, frutto della creatività e della sensibilità artistica di Ruggero Marrani, entra a far parte del patrimonio pubblico di Barasso come testimonianza concreta del valore che l’arte può assumere nella vita di una comunità.
L’opera nasce infatti con l’intento di diventare uno strumento di memoria, identità e condivisione, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e i suoi abitanti. Un gesto di generosità che lascia un segno duraturo e che arricchisce il patrimonio artistico del paese.
La cerimonia in Piazza San Nicone
Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari e le autorità cittadine, che accompagneranno il momento ufficiale di scopertura e presentazione dell’opera.
L’inaugurazione sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte negli spazi pubblici e sulla capacità delle opere artistiche di creare occasioni di incontro, dialogo e valorizzazione della storia locale.
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