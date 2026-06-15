Barasso rende omaggio all’artista Ruggero Marrani: sabato l’inaugurazione del monumento in Piazza San Nicone

Il comune di Barasso si prepara a rendere un importante omaggio pubblico a Ruggero Marrani, artista che da oltre vent’anni vive e opera sul territorio, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione del monumento intitolato “Una disperata attesa”. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno 2026 alle ore 11.30 nella centralissima Piazza San Nicone, un momento di forte condivisione che vedrà la partecipazione del sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari, delle autorità locali, della curatrice Debora Ferrari e dell’intera cittadinanza, accanto all’artista stesso.

L’opera monumentale, realizzata lo scorso anno, affronta un tema di profonda e purtroppo costante attualità, concentrandosi sul dramma della guerra visto attraverso gli occhi e i patimenti dei civili. La collocazione nella piazza del paese vuole rappresentare un riconoscimento tangibile a una ricerca espressiva pluridecennale, capace di spaziare con disinvoltura tra pittura, scultura e sperimentazione materica, senza mai perdere quel dialogo intimo e fecondo con il paesaggio e le comunità del Varesotto.

Un legame artistico tra Barasso e Varese

Questa iniziativa non si esaurisce nella sola cerimonia in piazza, ma si inserisce in un percorso culturale più ampio e strutturato. L’evento è infatti strettamente collegato alla mostra temporanea “Materia in movimento. Scultura e pittura tra astrazione e visione futurante”, attualmente in corso presso la prestigiosa Sala Veratti di Varese, dove rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 28 giugno.

Il legame tra i due poli culturali della provincia si farà ancora più stretto nel pomeriggio di sabato. A partire dalle ore 15.30, infatti, gli appassionati e i curiosi potranno prendere parte a una speciale visita guidata all’interno dello spazio espositivo varesino. Sarà lo stesso Ruggero Marrani ad accompagnare i visitatori, offrendo una preziosa occasione di approfondimento per comprendere le linee guida della sua produzione e la complessa interazione tra forma, materia e dinamismo.

La lettura critica nel catalogo d’arte

Per chi volesse approfondire ulteriormente la genesi e la critica del monumento di Piazza San Nicone, un saggio dettagliato e uno spazio di lettura dedicato sono stati inseriti nel catalogo ufficiale della mostra. Il volume, curato nei dettagli, è edito da TraRari TIPI edizioni d’arte di Varese ed è già disponibile per l’acquisto e la consultazione direttamente all’interno della sede espositiva.

La giornata di sabato si prospetta dunque come un’importante occasione per celebrare una figura di spicco della cultura locale, capace di unire l’avanguardia della sperimentazione contemporanea a un profondo radicamento territoriale, gettando un ideale ponte artistico tra la comunità di Barasso e il capoluogo.