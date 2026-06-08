Barasso, si chiude un altro anno di scuolabus gratuito per sessanta alunni
Il Comune traccia il bilancio del servizio di trasporto scolastico che serve anche i paesi limitrofi: «Meno traffico e sostegno concreto alle famiglie. A breve le nuove iscrizioni»
Con il suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico, il Comune di Barasso traccia il bilancio di uno dei servizi più longevi e strutturati del proprio welfare locale: il trasporto scolastico gratuito. Un’iniziativa che prosegue da oltre vent’anni e che, nonostante le crescenti complessità burocratiche e amministrative per gli enti locali, è stata confermata a pieno regime anche per la stagione che si conclude oggi, lunedì 8 giugno.
Il servizio ha garantito quotidianamente lo spostamento in sicurezza di oltre 60 tra bambine e bambini. I flussi del trasporto non hanno raggruppato soltanto gli alunni residenti a Barasso, ma hanno intercettato anche le necessità dei frequentanti provenienti dai comuni limitrofi di Luvinate, Comerio, Gavirate e altre località vicine, accompagnandoli e accudendoli fino agli ingressi dei plessi scolastici di Luvinate e Comerio.
Sostegno economico e benefici per la viabilità
Nelle linee programmatiche dell’amministrazione comunale, la gratuità dello scuolabus viene definita come un vero e proprio “patto sociale” volto a offrire un aiuto tangibile ai genitori nella gestione della quotidianità, evitando di gravare sui bilanci familiari.
Accanto al risvolto economico, il servizio si riflette direttamente sulla viabilità e sulla qualità ambientale della zona. La concentrazione degli alunni su un unico mezzo pubblico permette infatti di ridurre il numero di vetture private in circolazione nelle fasce orarie di punta. Un fattore, questo, che alleggerisce la pressione automobilistica e il rischio di ingorghi stradali a ridosso delle scuole, strutture storicamente penalizzate da una cronica carenza di parcheggi proporzionati all’alto numero di studenti iscritti.
Il ringraziamento del Comune e le prossime iscrizioni
Al termine delle attività, l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico al personale che rende possibile l’organizzazione quotidiana delle tratte: «Un ringraziamento va al nostro autista Flavio, che per trasportare in sicurezza i bambini deve sottrarre tempo alle altre attività di pulizia e manutenzione del territorio, e all’accompagnatrice Sonia. Grazie anche agli uffici comunali per aver coordinato il servizio in modo attento ed eccellente e alle famiglie per la fiducia accordataci».
La macchina organizzativa non si ferma con la pausa estiva. Il Comune ha infatti invitato i genitori a prestare attenzione alle comunicazioni istituzionali dei prossimi giorni: a breve verranno rese note le nuove modalità telematiche e i criteri per effettuare le iscrizioni al servizio di trasporto in vista del prossimo anno scolastico.
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