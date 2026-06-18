Basket SOI Inveruno, un’annata da incorniciare nell’anno dell’80°

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione 2026: SOI Basket Inveruno 4 di 4

Una stagione da ricordare, vissuta tra entusiasmo, crescita e grandi risultati. Durante le recenti finali UISP Milano organizzate proprio in palestra delle scuole medie di Inveruno, il settore basket della SOI ha celebrato la propria ottima annata, confermando il grande lavoro svolto in questi ultimi anni. Mesi speciali perché la SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese) celebra nel 2026 gli ottant’anni dalla propria fondazione.

La SOI Inveruno si è infatti laureata campione provinciale UISP in diverse categorie: l’Under 13 ha conquistato il titolo Gold, l’Under 15 il titolo Stone e l’Under 25 il titolo Silver, completando un risultato eccezionale per tutto il movimento gialloblù. Da sottolineare anche il percorso dell’Under 15 FIP, capace di affrontare con carattere e qualità il campionato Bronze, uscendo a testa alta al primo turno nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione.

Ottimo anche il cammino dell’Under 17 FIP, protagonista fino alla semifinale regionale del campionato Bronze dopo aver superato anche importanti realtà provenienti da province come Brescia e Pavia, a conferma del livello raggiunto dal gruppo gialloblù.

Da applausi infine anche la stagione della Under 13 femminile UISP che, al primo campionato della propria storia, è riuscita a raggiungere la semifinale dimostrando entusiasmo, crescita e grande voglia di mettersi in gioco. Ottimo anche il percorso degli Amatori, fermati soltanto in finale per due punti, così come quello degli Amatori Cuggiono, protagonisti fino ai quarti di finale del campionato Gold. Positiva infine anche la stagione della Prima Squadra in Divisione Regionale 3, capace di chiudere al quinto posto e di raggiungere i quarti playoff. Risultati che testimoniano la crescita continua del basket SOI, sempre più punto di riferimento per tanti giovani del territorio.

«Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società – commenta Francesco Gioia, responsabile del settore basket SOI – e rappresentano la conferma della crescita costante del movimento. Stiamo vedendo aumentare ogni anno il numero di atleti, così come l’entusiasmo attorno al nostro progetto. Un segnale molto importante è anche l’apertura al basket giovanile femminile, su cui crediamo molto per il futuro. Complimenti davvero a tutti: ai ragazzi, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che ogni giorno ci aiutano a costruire qualcosa di bello dentro e fuori dal campo».

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