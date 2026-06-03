Varese News

Varese Laghi

Battesimo civico per i neo diciottenni al teatro Soms di Caldana

Una serata di comunità, memoria e impegno civile ha celebrato il 2 Giugno a Cocquio Trevisago con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e il riconoscimento alle realtà associative del territorio

Generico 01 Jun 2026

Una serata all’insegna della partecipazione e dei valori civici quella andata in scena martedì 2 giugno al teatro SOMS di Caldana, a Cocquio Trevisago, in occasione della Festa della Repubblica. L’appuntamento ha visto protagonista il tradizionale battesimo civico dei neo diciottenni, chiamati a ricevere simbolicamente la Costituzione italiana come ingresso ufficiale nella vita adulta e democratica.

L’iniziativa ha coinvolto numerose realtà associative del territorio, tra cui Amici di Cocquio, Croce Rossa Italiana, Alpini, Camminiamo Insieme, Protezione Civile, Volontari di Cocquio, Amo Madre Terra e La Quercia, a testimonianza di una rete sociale attiva e radicata nel paese.

Presenti anche il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e il gruppo Civicamente, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale: il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Monica Moretti, l’assessora alla pubblica istruzione Raffaela Pane, il delegato alle politiche giovanili Ivan Potenzoni e il delegato allo sport Davide Passeri.

Nel corso della serata sono stati letti alcuni articoli della Costituzione da due giovani del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, sottolineando il valore dell’educazione civica e della partecipazione attiva sin dall’età scolare. Un momento particolarmente significativo è stato dedicato anche alla premiazione a sorpresa di alcuni ragazzi di Civicamente, protagonisti di un gesto di grande senso civico: il ritrovamento e la restituzione di un portafoglio.

La parte musicale è stata affidata al giovane cantante Giorgio, che a soli 11 anni ha proposto un repertorio di brani italiani e internazionali, chiudendo con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, accolto da un lungo applauso del pubblico presente che ha cantato animando la platea.

La serata si è conclusa con la consegna degli attestati ai neo maggiorenni, simbolo del loro ingresso nella cittadinanza attiva. Un passaggio di testimone tra generazioni che ha unito istituzioni, associazioni e famiglie in un clima di festa e partecipazione condivisa.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.