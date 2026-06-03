Battesimo civico per i neo diciottenni al teatro Soms di Caldana
Una serata di comunità, memoria e impegno civile ha celebrato il 2 Giugno a Cocquio Trevisago con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e il riconoscimento alle realtà associative del territorio
Una serata all’insegna della partecipazione e dei valori civici quella andata in scena martedì 2 giugno al teatro SOMS di Caldana, a Cocquio Trevisago, in occasione della Festa della Repubblica. L’appuntamento ha visto protagonista il tradizionale battesimo civico dei neo diciottenni, chiamati a ricevere simbolicamente la Costituzione italiana come ingresso ufficiale nella vita adulta e democratica.
L’iniziativa ha coinvolto numerose realtà associative del territorio, tra cui Amici di Cocquio, Croce Rossa Italiana, Alpini, Camminiamo Insieme, Protezione Civile, Volontari di Cocquio, Amo Madre Terra e La Quercia, a testimonianza di una rete sociale attiva e radicata nel paese.
Presenti anche il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e il gruppo Civicamente, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale: il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Monica Moretti, l’assessora alla pubblica istruzione Raffaela Pane, il delegato alle politiche giovanili Ivan Potenzoni e il delegato allo sport Davide Passeri.
Nel corso della serata sono stati letti alcuni articoli della Costituzione da due giovani del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, sottolineando il valore dell’educazione civica e della partecipazione attiva sin dall’età scolare. Un momento particolarmente significativo è stato dedicato anche alla premiazione a sorpresa di alcuni ragazzi di Civicamente, protagonisti di un gesto di grande senso civico: il ritrovamento e la restituzione di un portafoglio.
La parte musicale è stata affidata al giovane cantante Giorgio, che a soli 11 anni ha proposto un repertorio di brani italiani e internazionali, chiudendo con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, accolto da un lungo applauso del pubblico presente che ha cantato animando la platea.
La serata si è conclusa con la consegna degli attestati ai neo maggiorenni, simbolo del loro ingresso nella cittadinanza attiva. Un passaggio di testimone tra generazioni che ha unito istituzioni, associazioni e famiglie in un clima di festa e partecipazione condivisa.
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