BBG Gallarate riparte dalla panchina: fiducia confermata a coach Allegretti
Il tecnico 45enne resta sulla panchina dei "Galli": «I nostri cambiamenti hanno dato frutto». Il ds Ciardiello: «Marco è la persona giusta e sposa in pieno il nostro progetto»
Il BBG Gallarate conferma per la prossima stagione coach Marco Allegretti, l’allenatore che in questa stagione ha condotto la squadra al sesto posto in classifica nella Serie B Interregionale con 28 punti (frutto di 14 vittorie e 12 sconfitte, a pari merito con Nerviano). Posizionamento che è valso i playoff contro Gorizia, con la Esse Solar che però si è arresa di pochi punti, sia all’andata sia al ritorno, nella serie valevole per gli ottavi di finale (75-74 in terra friulana e 90-94 a Gallarate).
Coach che si dice molto contento per la conferma dopo la bella annata appena conclusa. «Abbiamo fatto un cambio radicale sia nel roster sia nel modo di stare in campo e i risultati ci hanno dato ragione» le parole di Allegretti che conclude mostrandosi completamente in connessione e in linea con la visione per il futuro del presidente e del DS Luca Ciardiello. Quest’ultimo ha confermato la fiducia in Allegretti: «un allenatore che sposa in pieno il nostro progetto e con cui siamo perfettamente allineati su ogni aspetto del lavoro». (foto di Pietro Milani)
«Abbiamo chiuso una stagione positiva, raggiungendo i playoff – prosegue il dirigente del BBG – e questo è il punto di partenza su cui vogliamo costruire. Il prossimo anno puntiamo a rafforzare alcuni ruoli chiave e ad aggiungere nuove figure giovani provenienti dal nostro Hub». Il DS conclude sostenendo che, grazie alla propria professionalità, Marco Allegretti è la persona giusta per proseguire sulla strada tracciata dalla società ed è, per il DS, anche un’opportunità di crescita professionale.
Marco Allegretti è nato il 30 aprile 1981 ad Angera ed è una ex ala grande di 204 cm che ha raggiunto, nel corso della sua carriera, la Serie A: ha mosso i primi passi nella Pallacanestro Varese, vestendo poi le canotte di Venezia e Napoli, per terminare la carriera nuovamente a Varese fra Robur, dal 2019 al 2022, e Campus, nel 2022-2023, la sua ultima da giocatore). Ha fatto parte anche della Nazionale sia a livello giovanile sia con quella maggiore dove ha collezionato 26 presenze e 128 punti fra il 2004 e il 2009.
Campus dove ha iniziato anche la propria esperienza da allenatore (da vice nel 2020-2021), prima di passare a Gallarate nella stagione successiva. Nel ’23-’24 si è accasato a Casorate Sempione (società che fa parte dell’Hub del Sempione di cui il BBG è capofila) per poi tornare, l’anno successivo, a Gallarate. Allegretti ha prima guidato l’U19 e poi, in questa stagione, la Serie B Interregionale.
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