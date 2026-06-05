BBG Gallarate riparte dalla panchina: fiducia confermata a coach Allegretti

Il BBG Gallarate conferma per la prossima stagione coach Marco Allegretti, l’allenatore che in questa stagione ha condotto la squadra al sesto posto in classifica nella Serie B Interregionale con 28 punti (frutto di 14 vittorie e 12 sconfitte, a pari merito con Nerviano). Posizionamento che è valso i playoff contro Gorizia, con la Esse Solar che però si è arresa di pochi punti, sia all’andata sia al ritorno, nella serie valevole per gli ottavi di finale (75-74 in terra friulana e 90-94 a Gallarate).

Coach che si dice molto contento per la conferma dopo la bella annata appena conclusa. «Abbiamo fatto un cambio radicale sia nel roster sia nel modo di stare in campo e i risultati ci hanno dato ragione» le parole di Allegretti che conclude mostrandosi completamente in connessione e in linea con la visione per il futuro del presidente e del DS Luca Ciardiello. Quest’ultimo ha confermato la fiducia in Allegretti: «un allenatore che sposa in pieno il nostro progetto e con cui siamo perfettamente allineati su ogni aspetto del lavoro». (foto di Pietro Milani)

«Abbiamo chiuso una stagione positiva, raggiungendo i playoff – prosegue il dirigente del BBG – e questo è il punto di partenza su cui vogliamo costruire. Il prossimo anno puntiamo a rafforzare alcuni ruoli chiave e ad aggiungere nuove figure giovani provenienti dal nostro Hub». Il DS conclude sostenendo che, grazie alla propria professionalità, Marco Allegretti è la persona giusta per proseguire sulla strada tracciata dalla società ed è, per il DS, anche un’opportunità di crescita professionale.

Marco Allegretti è nato il 30 aprile 1981 ad Angera ed è una ex ala grande di 204 cm che ha raggiunto, nel corso della sua carriera, la Serie A: ha mosso i primi passi nella Pallacanestro Varese, vestendo poi le canotte di Venezia e Napoli, per terminare la carriera nuovamente a Varese fra Robur, dal 2019 al 2022, e Campus, nel 2022-2023, la sua ultima da giocatore). Ha fatto parte anche della Nazionale sia a livello giovanile sia con quella maggiore dove ha collezionato 26 presenze e 128 punti fra il 2004 e il 2009.

Campus dove ha iniziato anche la propria esperienza da allenatore (da vice nel 2020-2021), prima di passare a Gallarate nella stagione successiva. Nel ’23-’24 si è accasato a Casorate Sempione (società che fa parte dell’Hub del Sempione di cui il BBG è capofila) per poi tornare, l’anno successivo, a Gallarate. Allegretti ha prima guidato l’U19 e poi, in questa stagione, la Serie B Interregionale.