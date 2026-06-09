Belforte, il MAV non arretra: “La sicurezza viene prima di tutto. I nostri amministratori devono ascoltare i cittadini”

Riceviamo e publichiamo

Prosegue la protesta del Movimento Angelo Vidoletti lungo viale Belforte. Dopo i presidi degli ultimi giorni a sostegno dell’attività storica di Pietro Squillace, gli esponenti del MAV sono tornati davanti al bar tabacchi al civico 98 per denunciare le criticità ancora irrisolte legate alla nuova pista ciclabile realizzata lungo l’arteria cittadina. Al centro delle contestazioni, ormai é noto, il tratto di ciclabile che corre a ridosso dell’ingresso del bar, una configurazione che rappresenta un rischio sia per i clienti del locale sia per i ciclisti in transito.

“La sicurezza deve essere il primo criterio di ogni intervento urbanistico”, afferma Stefania Bardelli, leader del Mav. “Qui ci troviamo di fronte a una situazione che espone a rischi evidenti sia chi entra ed esce dal bar sia chi percorre la ciclabile. Basta l’apertura improvvisa di una porta, un cliente in uscita o una manovra di emergenza per provocare una caduta. E quando un ciclista cade in una strada trafficata e stretta come viale Belforte, le conseguenze possono essere molto molto gravi”.

“L’assessore Civati deve trovare il coraggio di guardarci negli occhi e dirci che secondo lui questo tratto di ciclabile é sicuro. Forse é intimorito dalla bersagliera, non ci resta che pensarlo, ma in questo caso dovrà vincere le sue paure perché il Mav non mollerà”.

Anche Pietro Squillace interviene sulla vicenda: “Per chi ha la memoria corta, ci tengo a ricordare che il sindaco Galimberti, nella prima riunione che abbiamo fatto al vecchio circolo bocciodromo di viale Belforte, aveva detto che la pista ciclabile era pericolosa e che avrebbe fatto il possibile per toglierla”.

Il movimento chiede fermamente una revisione del progetto nel tratto contestato per garantire nuovamente la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.

“Da mesi raccogliamo testimonianze e preoccupazioni di chi vive quotidianamente questa strada. Non abbandoneremo i residenti e i commercianti di viale Belforte”, conclude la leader del MAV. “Continueremo a far sentire la nostra voce”.

Infine Massimo Piccinelli, coordinatore del MAV: “Dal lato opposto del viale c’è già tutta una ciclabile. Oltretutto abbiamo misurato e ci sono almeno tre metri di larghezza, quindi perché non é stato fatto tutto da quella parte? È molto più bella perché sotto gli alberi c’è anche l’ombra”. La protesta, dunque, prosegue.