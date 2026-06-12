Bellucci fuori tra gli applausi a Stoccarda: Fritz in semifinale di un soffio

Nel momento della sua uscita dal campo, tutto il pubblico del campo centrale di Stoccarda si alza in piedi per applaudirlo con convinzione. Mattia Bellucci lascia il terreno di gioco da sconfitto, ma accompagnato da un’ondata di affetto che incornicia una partita davvero di altissimo livello. Nei quarti di finale dell’Open tedesco, Mattia cede in tre set (5-7; 7-5; 7-5) a Taylor Fritz, numero 9 al mondo e campione uscente del torneo. (foto: Boss Open)

Un verdetto arrivato dopo 2 ore e 26″ di gioco in cui il mancino di Castellanza è andato davvero vicino a piazzare un colpo di livello assoluto. A Bellucci è mancato qualcosina solo nel finire del secondo e terzo set, finiti in fotocopia, con l’americano a piazzare il break proprio al dodicesimo e ultimo gioco prima del tie-break. E, certo, un po’ di rammarico rimane per come sono andate le cose.

Bellucci però deve anche essere consapevole di aver dipinto una partita a tratti eccezionale, il primo set in particolare. Il 25enne di casa nostra ha sfoderato un campionario capace di mettere in difficoltà Fritz, pizzicato spesso dalle telecamere a scuotere la testa dopo questo o quel colpo: servizi al corpo oppure liftati, 3 o 4 palle corte celestiali, passanti velenosi dello yankee trasformate in ricami con la volée. Un campionario che ha avuto due momenti sublimi: il game vinto dopo essere stato sotto 0-40 e il break che ha aperto la strada al 7-5.

Dal secondo set Bellucci ha perso un pizzico di incisività, anche al servizio mentre Fritz è lievemente migliorato: due condizioni che, innestate su una partita molto equilibrata, a lungo andare hanno fatto quella piccola differenza decisiva. E così, secondo e terzo sono corsi via alla stessa maniera, senza alcun break fino ai momenti decisivi con Mattia sempre “costretto” a servire per secondo. Sul più bello l’azzurro ha accusato un po’ di pressione e un po’ di sensibilità ai rumori provenienti dalle tribune che lo hanno infastidito. Concessi due match point a Fritz, Bellucci ha annullato il primo pagando però dazio sull’ottima risposta dell’americano che avanza in semifinale contro Bublik. Per il nostro, tanti applausi e la convinzione che sull’erba – con un sorteggio favorevole – si può fare strada.

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