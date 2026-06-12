Benessere in azienda, al Pirellone il convegno di Conflavoro Impresa Donna Varese

Si è concluso con un’ampia partecipazione e un forte interesse il convegno “Benessere in Azienda”, promosso da Conflavoro Impresa Donna Varese e Conflavoro PMI Varese con il patrocinio di Regione Lombardia. L’evento, ospitato nella prestigiosa sede del Grattacielo Pirelli a Milano, ha riunito imprenditori, manager, professionisti e rappresentanti delle istituzioni per approfondire un tema sempre più centrale nella crescita e nella competitività delle aziende.

Al centro del dibattito il concetto di benessere organizzativo, inteso non solo come welfare aziendale ma come approccio integrato che coinvolge salute fisica e mentale, qualità degli ambienti di lavoro, aspetti normativi e cultura d’impresa. Un tema che oggi rappresenta una priorità per le organizzazioni impegnate ad attrarre talenti, migliorare il clima interno e aumentare la produttività.

«Il welfare aziendale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per valorizzare le persone e generare risultati economici concreti», ha sottolineato Giuseppe Ligotti, presidente di Conflavoro PMI Varese e coordinatore Conflavoro Lombardia. «Investire nel benessere psicofisico dei collaboratori significa trasformare un costo in un investimento strategico, capace di migliorare motivazione, retention dei talenti e performance aziendali».

Sulla stessa linea Samuela Besana, presidente di Conflavoro Impresa Donna Varese, che ha evidenziato come «il benessere in azienda non sia più un optional, ma un fattore decisivo di successo». Attraverso un approccio multidisciplinare, il convegno ha offerto strumenti concreti per trasformare la cura delle persone in un autentico vantaggio competitivo.

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso della giornata. Alessandro Mario Malnati ha illustrato l’evoluzione normativa in materia di welfare aziendale, mentre Giuseppe Ligotti ha approfondito le opportunità offerte da questi strumenti per le PMI. L’architetto Alex Ilye Cutrupi ha posto l’attenzione sull’importanza degli spazi di lavoro, evidenziando come illuminazione, comfort termico, acustica e design incidano direttamente sul benessere dei dipendenti.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla salute mentale. Lo psicologo e psicoterapeuta Giampaolo Soru ha analizzato i temi dello stress e dell’ansia in ambito lavorativo, mentre il medico e docente universitario Marco Cosentino ha illustrato le correlazioni tra stress cronico e insorgenza di patologie cardiovascolari, autoimmuni e tumorali. In chiusura, Samuela Besana ha presentato tecniche di mental training e comunicazione efficace applicabili nella gestione quotidiana delle risorse umane.

I saluti istituzionali di Federico Romani e Giuseppe Licata hanno confermato l’attenzione delle istituzioni verso iniziative che promuovono il benessere nei luoghi di lavoro.

Il convegno si è concluso con un momento di networking tra relatori, imprenditori e rappresentanti istituzionali. Un’occasione di confronto che ha ribadito un concetto ormai condiviso: investire nel benessere delle persone significa creare organizzazioni più solide, produttive e capaci di affrontare le sfide del futuro.