Benifei: «La vera sovranità non è chiudere i confini ai migranti: è liberarsi dalla dipendenza tecnologica, energetica e militare»

«La sovranità che racconta la destra si riduce a colpire i poveracci che scappano su delle barche. La nostra è un’altra cosa: è non essere schiavi delle piattaforme americane, non dipendere dai combustibili fossili russi, non subire sanzioni di Trump su istituzioni europee che lavorano sul nostro territorio». Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico e relatore della prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, ha portato alla Festa dell’Unità della Schiranna di Varese una riflessione articolata e per tratti provocatoria sul futuro del continente.

L’incontro, intitolato «Un’Europa sovrana, libera e indipendente: come arrivarci?», è stato introdotto da Anna Zambon, segretaria del Pd di Gallarate, che ha sottolineato come il concetto di sovranità sia stato a lungo sequestrato dal lessico nazionalista: «Per noi sovranità significa protezione della comunità, dei servizi pubblici, delle imprese. E significa consapevolezza che da soli i singoli Stati non possono fare nulla».

Il nodo digitale

Benifei è entrato subito nel vivo con i numeri: il 90% del cloud utilizzato in Europa non è europeo, e il 70% di quel mercato è in mano a tre soli operatori americani, Amazon, Microsoft e Google. «Questo è uno degli esempi più evidenti della nostra dipendenza», ha detto, accogliendo con cauto favore il pacchetto sulla sovranità tecnologica appena presentato dalla Commissione europea, che include un Cloud and AI Development Act e un nuovo Chips Act. «Finalmente si muovono. Ma il nostro governo, insieme a pochi altri in Europa, sta frenando queste misure. Sta difendendo altri interessi».

Un caso emblematico citato dall’europarlamentare riguarda i magistrati della Corte Penale Internazionale, con sede in Olanda, ai quali l’amministrazione Trump ha bloccato l’accesso a carte di credito, sistemi digitali e persino a Windows: «Un’istituzione internazionale in territorio europeo paralizzata da una sanzione americana. Questo ci dice quanto siamo vulnerabili».

Difesa: i soldi da soli non bastano

Sul tema della difesa Benifei ha usato parole nette: «Spendere senza un’idea politica significa buttare soldi». L’aumento delle spese militari nazionali, senza una vera unità politica europea, rischia di tradursi in frammentazione e sprechi. «La Nato è in estrema difficoltà perché il suo paese più importante non ci crede più. Servono ministri della difesa europei che lavorino davvero insieme, non annunci». Ha poi smontato la retorica del 5% chiesto da Trump: «Un obiettivo da raggiungere in dieci anni, quando nessuno degli attuali governanti sarà ancora in carica. Una presa in giro fin dall’inizio».

Energia e rinnovabili: tre anni di annunci

Capitolo energia: «Siamo dipendenti dai combustibili fossili esattamente come quando è arrivata la Meloni. Tre anni e mezzo di governo, zero avanzamenti sulle rinnovabili. Solo annunci». Benifei ha riconosciuto anche responsabilità interne al centrosinistra, «qualche regione governata da noi che blocca le autorizzazioni: dobbiamo dircelo, sennò non siamo credibili in campagna elettorale», e ha difeso la scelta europea di inserire la riduzione delle bollette per le famiglie in difficoltà nell’ambito dello scostamento di bilancio: «L’Europa non ci obbliga soltanto a spendere per la difesa. Ci dà anche strumenti per ridurre i costi energetici per chi è in difficoltà. Speriamo che il governo li usi».

La riforma che non c’è

Benifei ha poi affrontato il nodo istituzionale: l’allargamento dell’Unione, ai Balcani, all’Ucraina, alla Moldavia, non è realistico senza una riforma profonda dei trattati. «Senza eliminare il diritto di veto, ci sarà sempre un paese che blocca tutto per una ragione elettorale interna. Dire che facciamo l’allargamento senza riformare è prendere in giro quei popoli». La strada praticabile, ha spiegato, è quella delle cooperazioni rafforzate: un gruppo di paesi che su materie specifiche come bilancio, fiscalità, politica estera, difesa, decide di fare un passo avanti insieme.

Il racconto al paese

La chiusura è stata politica: «Noi dobbiamo attaccare il governo in modo netto su questi temi. Loro parlano di sovranità e poi non fanno nulla per costruirla davvero. Sul digitale, sull’energia, sui pagamenti: su tutto sono subalterni, schiacciati, schiavi». Un appello anche al mondo produttivo: «Molte imprese italiane che hanno puntato sull’innovazione si trovano oggi non aiutate, non sostenute. Quando lo capiranno, verranno con noi».