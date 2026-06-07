Benzina e diesel, gli sconti restano fino al 3 luglio: stop al taglio pieno sul gasolio

Ancora quattro settimane di accise ridotte sui carburanti, ma con un trattamento diverso tra benzina e diesel. Il governo ha fissato al 3 luglio il termine della nuova tornata di sconti: se per la benzina viene confermato il taglio di 5 centesimi, per il gasolio l’agevolazione viene nuovamente dimezzata, passando da 10 a 5 centesimi.

A stabilirlo è un decreto del ministero dell’Economia, adottato di concerto con il ministero dell’Ambiente e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come anticipato nei giorni scorsi dal ministro Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento rideterminata temporaneamente le accise e copre quasi un mese: da domani – oggi scadono gli sconti attualmente in vigore – fino al 3 luglio. Si tratta della quinta proroga dei tagli entrati in vigore il 18 marzo.

Nel dettaglio, l’accisa sulla benzina resta fissata a 622,90 euro per mille litri: confermato quindi lo sconto di 5 centesimi al litro, che salgono a 6,1 centesimi considerando anche l’Iva al 22%. Sale invece l’accisa sul gasolio, che passa dai 572,90 euro per mille litri di oggi agli stessi 622,90 della benzina. Ne consegue una riduzione dello sconto, che scende dagli attuali 10 centesimi a 5. È il secondo dimezzamento in pochi mesi, dopo quello da 20 a 10 centesimi deciso con l’ultimo decreto-legge sulle accise, il cosiddetto “quater”.

Sul piano dei conti pubblici, l’operazione vale poco meno di 150 milioni di euro. Le risorse arrivano dall’extragettito dell’Iva incassato nel mese di maggio: “Alle minori entrate derivanti” dalla proroga, si legge nel decreto, si provvede “con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto”.