Biandronno premia i suoi campioni: festa per Anna Andreatti e Gregorio Vasconi
Il Comune ha celebrato i risultati internazionali della nuotatrice e del canottiere, ma il pensiero dell'Amministrazione è andato a tutti gli sportivi del territorio
Il Comune di Biandronno ha celebrato due dei suoi protagonisti sportivi, capaci di portare in alto il nome del paese con risultati di livello nazionale e internazionale.
Il sindaco Massimo Porotti e l’intera Amministrazione comunale hanno voluto rendere omaggio ad Anna Andreatti e Gregorio Vasconi, due giovani atleti che con sacrificio e dedizione si sono distinti rispettivamente nel nuoto e nel canottaggio.
Grande orgoglio per Anna Andreatti, protagonista alla Coppa COMEN 2026 di nuoto, dove ha conquistato quattro importanti risultati internazionali: l’argento nei 200 metri farfalla, il bronzo nei 400 metri stile libero, il bronzo negli 800 metri stile libero e l’argento nella staffetta 4×200 stile libero, gareggiando con i colori della Nazionale Italiana e della Sport Club 12 Ispra. Un risultato straordinario, che racconta un percorso fatto di talento, sacrificio e dedizione, costruito giorno dopo giorno con passione, disciplina e determinazione.
Un riconoscimento speciale è andato anche a Gregorio Vasconi, protagonista nel mondo del canottaggio. L’atleta ha conquistato il quarto posto ai Mondiali Under 19, oltre al titolo di Campione Lombardo Indoor Under 19. Quest’anno, nel passaggio alla categoria Under 23, ha raggiunto subito un traguardo importante, diventando Campione Italiano Assoluto a Piediluco nell’otto mix, affrontando al contempo una nuova sfida sportiva legata al passaggio dalla società di Monate a quella di Gavirate.
Due giovani esempi di determinazione e passione, ma il pensiero dell’Amministrazione comunale è andato a tutti gli atleti, le società sportive, gli allenatori e le famiglie che ogni giorno dedicano tempo ed energie allo sport, a qualsiasi livello: «Perché – ha sottolineato il Comune – ogni allenamento, ogni gara, ogni miglioramento e ogni difficoltà superata hanno un valore: lo sport non è solo vittoria, ma crescita, educazione, amicizia e costruzione di una comunità più forte».
«Il Sindaco Massimo Porotti e tutta l’Amministrazione Comunale di Biandronno sono orgogliosi di tutti coloro che rappresentano il nostro territorio con passione e impegno – si legge nella nota del Comune – Complimenti ad Anna, Gregorio e a tutti i nostri sportivi: Biandronno è con voi!».
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