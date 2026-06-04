Bicicletta e racconti: a Vizzola Ticino e Tornavento nasce il gravel esperienziale
Presentato il nuovo format di eventi che unisce sport e narrazione lungo gli oltre 780 chilometri di piste ciclabili tra Lombardia e Piemonte nell'ambito di VareseDoYouBike
Il Parco del Ticino lancia una nuova iniziativa dedicata agli amanti delle due ruote e del turismo lento. Si chiama «I Capitoli Inediti» ed è un format di eventi gravel che trasforma la pedalata in un racconto del territorio. Il progetto, nato in collaborazione con Bike4Bliss e inserito nel contesto di “Varese DoYouBike?”, punta a valorizzare gli oltre 780 chilometri di percorsi ciclabili che attraversano la riserva della biosfera UNESCO.
Un viaggio tra natura e narrazione
L’iniziativa non si limita a una semplice escursione, ma propone un’esperienza immersiva guidata dagli esperti del Parco. A differenza delle classiche pedalate di gruppo, questi appuntamenti sono pensati per piccoli numeri, così da garantire il minimo impatto ambientale e la massima attenzione ai dettagli naturalistici e storici. I partecipanti saranno accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco lungo itinerari che toccano boschi, navigli e borghi storici, con momenti dedicati all’ascolto sensoriale del paesaggio fluviale.
Le parole della governance del Parco
L’obiettivo dell’ente è quello di consolidare il posizionamento della Valle del Ticino come destinazione d’eccellenza per il turismo sostenibile, attirando visitatori interessati a unire lo sport alla scoperta delle radici culturali e delle eccellenze enogastronomiche locali.
«Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del mosaico di valorizzazione territoriale che il Parco del Ticino sta portando avanti con convinzione – dichiara Silvia Bernini, consigliere del Parco del Ticino –. Attraverso il cicloturismo sostenibile vogliamo promuovere una fruizione consapevole del nostro patrimonio ambientale, storico e culturale, creando occasioni capaci di unire benessere, turismo lento e conoscenza autentica del territorio».
Il calendario degli appuntamenti
Sono due le date già fissate in calendario per questa prima edizione del format. Il primo appuntamento, intitolato “Anima Fluviale”, si terrà domenica 14 giugno e si snoderà tra le località di Tornavento e Vizzola Ticino, focalizzandosi sulla biodiversità e l’ecosistema del fiume. Il secondo incontro, “Anima Storica”, è previsto per domenica 20 settembre e toccherà i comuni di Arsago Seprio, Sesto Calende e Somma Lombardo, esplorando i luoghi simbolo e le radici culturali dell’area.
Partecipazione e logistica
Gli eventi sono gratuiti ma prevedono un limite massimo di 50 partecipanti per ogni data. L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto dei Comuni di Arsago Seprio, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. Ai partecipanti verrà consegnato un gadget di benvenuto prima di partire alla scoperta della rete ciclopedonale che collega il Lago Maggiore al Po.
Iscrizioni: https://www.bike4bliss.it/negozio/ANIMA-FLUVIALE-Domenica-14-giugno-p835212234
Il calendario completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Parco del Ticino (www.parcoticino.it) e su https://www.bike4bliss.it/
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