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Biodiversità alpina e citizen science: come i cittadini aiutano la ricerca

Giovedì 4 giugno alle 21 a Materia l'incontro con il biologo ambientale Marco Cazzola per scoprire il valore della biodiversità delle Alpi e il ruolo dei cittadini nella raccolta di dati utili alla ricerca

Materia Varesenews

La biodiversità degli ecosistemi alpini e il ruolo sempre più importante della citizen science saranno al centro dell’incontro in programma giovedì 4 giugno alle 21 a Materia.

Protagonista della serata sarà Marco Cazzola, biologo ambientale e socio del Cai Carnago Giovani, che guiderà il pubblico in un percorso alla scoperta della ricchezza naturale delle Alpi e delle sfide legate alla sua conservazione.

L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire il significato del concetto di biodiversità, oggi al centro del dibattito scientifico e ambientale, e per comprendere perché la tutela delle specie e degli habitat sia fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi.

Un focus particolare sarà dedicato alla citizen science, ovvero al coinvolgimento diretto dei cittadini nella raccolta di dati e osservazioni utili alla ricerca. Informazioni che, grazie alle nuove tecnologie e alle piattaforme digitali dedicate, rappresentano una risorsa preziosa per gli studiosi e contribuiscono ad ampliare le conoscenze sullo stato di salute degli ambienti naturali.

Attraverso esempi concreti e approfondimenti scientifici, l’incontro permetterà di conoscere più da vicino la straordinaria varietà biologica delle Alpi e di scoprire come ciascuno possa contribuire alla sua tutela con piccoli gesti e attività di monitoraggio sul territorio.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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