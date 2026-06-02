“Bixio e Belforte” allagati, la Lega di Varese deposita un’interrogazione

​Il Consigliere Comunale Stefano Angei (Lega) annuncia il deposito di una nuova interrogazione urgente relativa agli allagamenti che, nella notte tra il 1 e il 2 giugno 2026, hanno colpito duramente via Bixio e Viale Belforte, provocando danni significativi a famiglie, attività commerciali e proprietà private. L’acqua ha invaso abitazioni, negozi, autorimesse e locali tecnici, lasciando dietro di sé disagi, spese impreviste e una profonda frustrazione da parte dei residenti.

​Angei ricorda come la situazione di via Bixio non sia affatto nuova: già nel 2024 e nel 2025 erano state presentate interrogazioni specifiche sulla medesima criticità, alle quali si era aggiunta, nel settembre 2024, una mozione urgente che chiedeva interventi immediati per la messa in sicurezza idraulica dell’area. Per quanto riguarda Viale Belforte, il Consigliere sottolinea come le criticità idrauliche siano emerse in modo evidente proprio a seguito della realizzazione della nuova pista ciclabile, che ha alterato il deflusso delle acque. Anche in sede di bilancio, la Lega aveva proposto emendamenti dedicati al dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di finanziare opere strutturali nelle zone più vulnerabili della città. Tutte queste iniziative, tuttavia, sono state sistematicamente bocciate dalla maggioranza.

“È impossibile non vedere il filo rosso che lega questi episodi”, dichiara Angei. “Segnaliamo la fragilità idraulica di via Bixio e gli evidenti problemi creati dal progetto della ciclabile in Viale Belforte, ma le nostre richieste vengono respinte senza che venga proposta un’alternativa. E oggi i cittadini si ritrovano ancora una volta con l’acqua in casa, con danni da pagare e con la sensazione di essere completamente abbandonati da chi dovrebbe tutelarli”. , dichiara Angei. “Segnaliamo la fragilità idraulica di via Bixio e gli evidenti problemi creati dal progetto della ciclabile in Viale Belforte, ma le nostre richieste vengono respinte senza che venga proposta un’alternativa. E oggi i cittadini si ritrovano ancora una volta con l’acqua in casa, con danni da pagare e con la sensazione di essere completamente abbandonati da chi dovrebbe tutelarli”.

​Il Consigliere sottolinea come l’interrogazione depositata oggi chieda all’Amministrazione di chiarire non solo cosa sia accaduto nella notte del 1–2 giugno, ma soprattutto perché nulla sia stato fatto nonostante le numerose segnalazioni. “L’Amministrazione non può continuare a ignorare i problemi reali delle persone. Non può far finta che tutto sia normale mentre famiglie e commercianti contano i danni. È chiamata a rispondere delle proprie scelte, o meglio, delle proprie non‑scelte”.

​Angei evidenzia inoltre che il mancato intervento, a fronte di criticità note e documentate, espone il Comune anche a potenziali conseguenze legali, poiché la reiterazione di problemi già segnalati potrebbe configurare una responsabilità diretta o indiretta dell’ente. “Quando un’amministrazione conosce un problema, lo riconosce negli atti, lo vede ripresentarsi e tuttavia non interviene, non può pensare di sottrarsi alle proprie responsabilità. Non è più la pioggia il problema: è l’inerzia di chi avrebbe dovuto agire”.

​Il Consigliere conclude affermando che la città non può più permettersi di assistere passivamente al ripetersi di situazioni che mettono a rischio persone, beni e attività economiche. “Ho depositato questa interrogazione perché i cittadini di via Bixio e di Viale Belforte meritano risposte, meritano interventi e meritano rispetto. L’Amministrazione ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di spiegare perché, nonostante le richieste, nulla sia stato fatto per evitare ciò che è accaduto questa notte.

(immagbine di repertorio, nota a cura della lega di Varese)