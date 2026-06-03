Blackout della rete elettrica a Turate, attivati gruppi elettrogeni per ridurre i disagi
Dopo l'interruzione dell'energia elettrica che ha interessato diverse zone del paese, il Comune ha diffuso una nota con le prime spiegazioni tecniche fornite dai referenti di Enel. Il disservizio sarebbe stato causato da tre guasti contemporanei
Proseguono gli interventi per ripristinare completamente l’energia elettrica nelle zone di Turate interessate dal blackout che nelle ultime ore ha causato disagi a cittadini e attività. In una comunicazione diffusa alla cittadinanza, l’amministrazione comunale ha reso noti gli esiti del confronto avvenuto con i referenti di Enel, chiarendo le cause dell’interruzione del servizio e le azioni messe in campo per risolvere il problema.
Tre guasti sulla rete e un effetto a catena
Secondo quanto spiegato dai tecnici, il blackout è stato provocato da un guasto particolarmente complesso che ha coinvolto contemporaneamente tre diversi tratti della rete elettrica.
Il primo guasto avrebbe innescato un effetto a catena che ha interessato altri punti dell’infrastruttura, già sottoposti a forte stress nei giorni precedenti. Una situazione che ha determinato un’interruzione più estesa rispetto a quelle che normalmente si verificano in caso di singoli guasti.
Dalle prime valutazioni tecniche emerge inoltre che le elevate temperature registrate negli ultimi giorni potrebbero aver contribuito a far emergere alcune criticità preesistenti sulla rete. Al momento, sottolinea il Comune, non ci sono elementi che consentano di attribuire il disservizio esclusivamente alle precipitazioni delle ultime ore.
In funzione i gruppi elettrogeni
Per limitare i disagi alla popolazione, Enel ha predisposto un’alimentazione provvisoria attraverso l’utilizzo di gruppi elettrogeni di grande potenza.
Due generatori sono già stati installati e attivati, mentre sono in corso le operazioni per collegare un’altra cabina elettrica interessata dal guasto. L’obiettivo è ripristinare l’alimentazione a tutte le utenze entro le prossime ore grazie a questa soluzione temporanea.
Riparazioni e cantieri sulla rete
Parallelamente al ripristino provvisorio del servizio, le squadre tecniche stanno lavorando per individuare con precisione i punti danneggiati e avviare le riparazioni definitive.
Per intervenire sui cavi compromessi sarà necessario aprire più cantieri sul territorio. I gruppi elettrogeni resteranno in funzione per il tempo strettamente necessario a consentire il ripristino in sicurezza della rete ordinaria.
Il Comune avverte inoltre che la presenza dei generatori potrebbe provocare temporanei disagi acustici dovuti al loro funzionamento continuo, una misura ritenuta indispensabile per garantire la continuità del servizio durante le operazioni di riparazione.
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