Bloccati in paese dalla frana trovano ospitalità dai residenti di Curiglia con Monteviasco
Una quindicina di persone fra turisti e visitatori bloccati dallo smottamento che ha investito la sp 6 verso le 13 di sabato
Hanno trascorso la notte in paese, ospitati da un B&B ma anche da alcuni residenti, perché bloccati dalla frana. In tutto, oltre alle circa 150 persone residenti a Curiglia con Monteviasco, sono una quindicina i forestieri rimasti isolati dal fondovalle: per lo più turisti, ma anche gli operatori della funivia che, dallo scorso anno, collega il fondovalle con l’abitato “sospeso” di Monteviasco.
Tutti sono rimasti intrappolati in paese a causa dello smottamento di alcune decine di metri cubi di materiale che si è staccato all’inizio della strada che conduce a Curiglia verso le 13 di ieri, 6 giugno. Un problema per i residenti e, temporaneamente, anche per le persone che avevano scelto la giornata di sabato per una visita al caratteristico borgo o agli abitati di Piero e Monteviasco.
Residenti che non si sono persi d’animo, e anzi hanno aperto le loro case alle perosne rimaste bloccate.
La sindaca Nora Sahnane sta seguendo da vicino i lavori per la riapertura della strada, affidati dalla Provincia di Varese a una ditta specializzata. Sul posto seguono l’evolversi della situazione anche il presidente della Provincia, Marco Magrini, e il consigliere delegato alla Viabilità, Fabio Passera.
Difficile dire quando la strada potrà essere riaperta. L’ipotesi più realistica, per residenti e visitatori, potrebbe essere quella di consentire il transito a senso unico alternato in un tratto che, peraltro, presenta già una carreggiata particolarmente stretta.
L’attenzione è ora rivolta al versante interessato dal cedimento, per comprendere le cause che hanno provocato la frana, ma anche alle previsioni meteorologiche, che annunciano temporali e rovesci già dalla serata di lunedì.
Potrebbe essere stata la forte quantità d’acqua caduta con le abbondanti piogge degli ultimi giorni uno dei fattori che hanno contribuito a rendere il terreno più fragile e maggiormente esposto al dissesto idrogeologico.
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