Boato nella notte a Busto Garolfo, i ladri fanno saltare il bancomat ma fuggono a mani vuote

Un forte boato ha svegliato all’alba i residenti della frazione di Olcella, a Busto Garolfo. Nella notte tra venerdì e sabato, un commando di malviventi ha tentato l’assalto allo sportello bancomat della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via dei Mille 4. I ladri hanno utilizzato materiale esplosivo per sventare la cassaforte, ma il sistema di sicurezza della filiale ha resistito all’impatto, costringendo i responsabili a fuggire a mani vuote.

La dinamica dell’esplosione

L’allarme è scattato poco prima delle 5:00 del mattino, quando una potente esplosione ha squarciato il silenzio della zona. I malviventi hanno preso di mira lo sportello Atm esterno con la tecnica del “botto”, ma le cassette corazzate che custodiscono il denaro non si sono aperte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato i rilievi scientifici e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza per identificare il gruppo in fuga.

Ingenti danni a case e negozi

Se il bottino è rimasto all’interno, gli effetti della deflagrazione sono stati pesanti per l’area circostante. L’onda d’urto ha letteralmente devastato i locali dello studio dentistico adiacente al bancomat. I detriti e lo spostamento d’aria hanno inoltre colpito i palazzi di fronte, mandando in frantumi i vetri di diverse abitazioni e spaventando i residenti. I tecnici della Bcc sono al lavoro insieme ai periti per verificare l’esatta entità dei danni strutturali e lo stato del contante rimasto nell’Atm._



La reazione del territorio

L’istituto di credito ha già formalizzato la denuncia e ha garantito massima collaborazione alle forze dell’ordine per facilitare le indagini. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle frazioni periferiche, specialmente durante le ore notturne.

«Esprimiamo innanzitutto la nostra vicinanza alle persone e alle attività che hanno subito danni a causa dell’esplosione – il commento di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Ringraziamo le forze dell’ordine e i tecnici intervenuti tempestivamente sul posto. Resta la preoccupazione per i danni provocati alle strutture circostanti e per il senso di insicurezza che episodi di questo genere inevitabilmente generano nella comunità».