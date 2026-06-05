Bodio Lomnago cerca un gestore per il campo sportivo comunale: pubblicato il bando

Il Comune di Bodio Lomnago ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione dell’uso e della gestione del campo sportivo comunale di calcio di via Monte Grappa. La procedura è rivolta ad associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, enti del Terzo settore e altri soggetti con finalità sportive interessati a gestire l’impianto per un periodo di un anno.

L’affidamento avrà una durata di 12 mesi. Si tratta di una concessione definita dall’amministrazione come una soluzione “ponte”, in vista della futura predisposizione di un piano di valorizzazione e ristrutturazione dell’impianto che porterà successivamente a una gara pluriennale.

L’obiettivo del Comune è individuare un soggetto in grado di garantire la custodia, la manutenzione ordinaria e la gestione delle attività sportive, assicurando al tempo stesso la fruibilità del campo da parte della comunità locale.

Uno degli aspetti centrali del bando riguarda il carattere non esclusivo della concessione. Il futuro gestore dovrà infatti garantire, compatibilmente con la propria programmazione, l’utilizzo dell’impianto anche da parte di altre associazioni sportive del territorio e delle scuole, secondo modalità e tariffe stabilite dal Comune.

L’amministrazione manterrà inoltre funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza e potrà utilizzare il campo per iniziative istituzionali, manifestazioni pubbliche ed eventi di interesse collettivo.

Canone e criteri di valutazione

Il canone annuo posto a base di gara è fissato in 2.500 euro, soggetto a rialzo. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che premierà soprattutto la qualità del progetto gestionale, l’esperienza nella conduzione di impianti sportivi, le proposte di promozione dello sport giovanile e il radicamento sul territorio.

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative di inclusione sociale, alla collaborazione con le scuole e alla capacità di garantire un utilizzo condiviso dell’impianto.

Chi fosse interessato può consultare il testo completo dell’avviso e la documentazione allegata sul sito del Comune di Bodio Lomnago. Nel bando sono riportati requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle offerte, obblighi del concessionario e termini della procedura. QUI L’AVVISO