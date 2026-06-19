Bollette, crisi e futuro: a Varese si è discusso di energia con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

Energia, nucleare e prospettive di sviluppo economico del territorio sono stati i temi al centro del convegno “Varese Land Of?”, che si è svolto venerdì 19 giugno al Palace Hotel di Varese. L’incontro, organizzato e moderato dal consigliere regionale Giuseppe Licata, ha visto la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, dell’europarlamentare Massimiliano Salini, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, e dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

Un territorio che ha bisogno di prospettive

Nel presentare l’iniziativa, Licata ha inquadrato il senso dell’appuntamento partendo dalle difficoltà che il territorio sta attraversando: le crisi aziendali, le serrande abbassate nei centri cittadini e gli allarmi provenienti dal comparto agricolo sono, secondo il consigliere regionale, il riflesso di dinamiche globali che producono effetti molto concreti anche a livello locale, soprattutto sul piano occupazionale.

«Proprio per questo – ha spiegato – ho voluto riunire attorno a un tavolo imprenditori e associazioni di categoria, nella convinzione che la provincia di Varese possa cogliere in queste difficoltà l’occasione per rafforzare le proprie radici industriali e imprenditoriali, valorizzando vocazioni che vanno dall’industria al turismo, dal digitale allo sport».

Al centro della discussione c’è stato, inevitabilmente, il tema dei costi energetici, indicato come una delle principali zavorre per il tessuto economico locale e per le famiglie. «Le istituzioni devono fare la loro parte, creando condizioni favorevoli alla crescita, a partire dal costo dell’energia, che oggi rappresenta uno dei principali fattori di difficoltà per imprese e famiglie, schiacciate da bollette sempre più pesanti» ha dichiarato il consigliere regionale, ricordando come il confronto con il ministro Pichetto Fratin si inseriva in quella che, ha definito, una battaglia politica per l’introduzione del nucleare di nuova generazione.

Pichetto Fratin: “Il nuovo nucleare è fatto di piccoli reattori sicuri”

Intervenendo sul tema, il ministro Pichetto Fratin ha illustrato la propria visione sul ritorno dell’energia nucleare in Italia, definendola un’energia pulita e decarbonizzata. Il ministro ha spiegato che il nuovo nucleare non è più rappresentato dalle grandi centrali del passato, ma da piccoli reattori definiti “super sicuri”, la cui sicurezza dovrà comunque essere costantemente verificata.

Pichetto Fratin ha quindi fornito alcuni dati sui consumi energetici nazionali: l’Italia consuma oggi circa 315 miliardi di kilowattora all’anno, ma nei prossimi quindici anni, anche per effetto della diffusione di data center e strumenti digitali, la domanda è destinata a crescere significativamente, con una stima di almeno 100 miliardi di kilowattora aggiuntivi necessari. Guardando al 2050, il ministro ha parlato di un possibile raddoppio della domanda energetica rispetto ai livelli attuali, un obiettivo che, a suo avviso, non può essere raggiunto solo con fotovoltaico ed eolico. Pur riconoscendo la possibilità di incrementare ulteriormente l’idroelettrico e il geotermico, il ministro ha ribadito la necessità di integrare il sistema con una fonte di energia continuativa come il nuovo nucleare, per poter garantire una risposta energetica adeguata alle generazioni future.

Comazzi: “Neutralità tecnologica, no a imposizioni dall’alto”

Sul fronte della transizione nel settore automotive, alle prese con la concorrenza cinese sull’elettrico, l’assessore regionale Gianluca Comazzi ha indicato nella neutralità tecnologica la chiave per il futuro competitivo dell’Europa e dell’Italia. Secondo Comazzi, occorre creare le condizioni perché il mercato possa fondare la propria capacità competitiva sulla possibilità, offerta a tutte le tecnologie disponibili, di competere tra loro a partire dalle più sostenibili, lasciando ai cittadini e alle imprese la libertà di scegliere.

L’assessore ha espresso una posizione critica nei confronti di un approccio che imponga per legge una tecnologia specifica: pur condividendo l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, ha avvertito che questo tipo di scelta rischia di introdurre asimmetrie capaci di danneggiare il mercato, mettere sotto stress i prezzi e penalizzare la produzione, in particolare quella europea. Comazzi ha precisato che il modello proposto non punta a ridurre le ambizioni di decarbonizzazione, ma a raggiungere quegli obiettivi nel rispetto del principio della competitività, un equilibrio che, ha concluso, ritiene possibile centrare.

Il confronto ha toccato anche il tema dei trasporti e dell’automotive, settore chiave per molte filiere del Varesotto. Licata ha ricordato in proposito il ruolo di Massimiliano Salini, di recente nominato relatore in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo per la revisione del regolamento sugli standard di emissione di CO₂ per auto e furgoni, confronto che si inseriva nell’obiettivo dichiarato dell’incontro: contribuire a costruire un dibattito serio, concreto e orientato al futuro del territorio.