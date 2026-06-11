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Brinzio inaugura il Museo del Ciclismo Eroico: un viaggio nella storia delle due ruote

Domenica 28 giugno alle 16 apre in via Trieste 24 il nuovo Museo, promosso da ASD Ganna e Lazzati Grafiche. In esposizione biciclette storiche e cimeli dedicati ai protagonisti del ciclismo d’epoca

Generico 08 Jun 2026

28 Giugno 2026

Tutto è pronto per l’inaugurazione del Museo del Ciclismo Eroico di Brinzio – via Trieste 24 – patrocinato dal Comune e in programma domenica 28 giugno alle ore 16. Un appuntamento che anticipa la prima edizione della ciclostorica La Valganna e rappresenta un omaggio alla tradizione del ciclismo d’epoca e ai suoi protagonisti con l’esposizione di biciclette storiche e numerosi cimeli che raccontano la storia eroica delle due ruote.

L’iniziativa è organizzata dalla ASD Ganna insieme al partner Lazzati Grafiche, una collaborazione solida che accompagna il progetto sin dalla rifondazione della società sportiva e che rappresenta un supporto indispensabile per la crescita dell’evento. Questo appuntamento vuole inoltre celebrare la memoria di due figure simboliche come il fondatore dell’azienda storica Lazzati Grafiche e Luigi Ganna, primo vincitore del Giro d’Italia a cui è dedicato questo speciale tributo che unisce sport storia e identità territoriale.

L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria alla mail ciclostoricavalganna@gmail.com

Infine proseguono le iscrizioni alla ciclostorica sul sito www.lavalganna.com

 

11 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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